Příčina úmrtí neznámá. V jihoafrickém klubu zemřelo 22 lidí, těla ležela na podlaze i na stolech

Úřady jejich smrt vyšetřují a nařídily pitvy, o příčině úmrtí lidí ve věku od 18 do 20 let ale zatím nic bližšího nevědí.

Záchranáři dorazili do podniku Enyobeni Tavern na okraji asi třistatisícového města East London v časných ranních hodinách. Mrtvé tam našli ležet na podlaze i na stolech. Podle místního činitele vyšetřovatelé mimo jiné odebrali vzorky, aby zjistili, zda úmrtí nezpůsobila otrava. Patologové budou u obětí provádět toxikologické testy.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa vyjádřil soustrast pozůstalým a podotkl, že jej znepokojilo, v jakých podmínkách se mladí lidé, často i nezletilí, scházeli. Šéf provincie Oscar Mabuyane odsoudil „neomezenou konzumaci alkoholu“.

„Okamžitě se pustíme do pitev, abychom znali příčinu smrti,“ řekl agentuře Reuters forenzní pracovník.

„Je to výzvou pro celou komunitu, aby nenechala naše děti takto umírat,“ řekl šéf místní policie Bheki Cele živě v televizi.



Sedmnáctiletá dívka Lolly uvedla, že byl podnik oblíbeným místem pro teenagery. Místní komunita nicméně trvá na tom, aby byl podnik co nejdříve zavřený. „Všichni to tu chtějí zavřít, protože obsluha prodávala alkohol nezletilým. Všichni jsou naštvaní i smutní zároveň,“ dodala.



„To, co se stalo, lze přirovnat k masakru,“ uvedl starosta města Xola Pakati v prohlášení.

„Stále si nejsem jistý, co se skutečně stalo. Když mi ráno zavolali, bylo mi řečeno, že je místo plné lidí a že se někteří z nich snaží násilím dostat do hospody,“ popsal majitel podniku Siyakhangela Ndevu.