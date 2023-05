Nejezděte, hrozí vám vězení, vzkazují Jihoafričané Putinovi kvůli zatykači

Jihoafrická republika (JAR) přesvědčuje ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se osobně neúčastnil srpnového summitu zemí BRICS. Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) vydal v březnu na Putina mezinárodní zatykač a obvinil jej z válečných zločinů na Ukrajině. JAR je členem ICC, a pokud by Putin do země přijel, museli by ho zatknout. Kreml zatím cestu do JAR nepotvrdil.