Jasný názor Berlínu nevoní. Politiků s vyhraněnou optikou ubývá, jsou z nich odpadlíci

BERLÍN/PRAHA Politiků s vyhraněnými názory, kteří se je nebojí veřejně sdělovat, v obou velkých politických stranách v Německu ubývá. Ti, kdo zůstali, mají postavení téměř názorových odpadlíků.

Dokážou plnit sály, jejich knihy se okamžitě stávají bestsellery. Rozhovory, které poskytnou, mají zpravidla značný ohlas. Přesto jsou ale ve svých stranách často pouze trpěni, případně čelí pokusu o vyloučení. Řeč je o názorových „disidentech“ v řadách dvou největších německých stran, u křesťanských (CDU) a sociálních demokratů (SPD).



V CDU tuto roli v posledních měsících plní především bývalý šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen. Sedmapadesátiletý právník vykonával řadu vysokých úřednických pozic, než se stal téměř na den přesně před sedmi lety šéfem Spolkového úřadu na ochranu ústavy (BfV). Když se ale začal i jako státní úředník vyjadřovat kriticky k migrační politice vlády kancléřky Angely Merkelové, začalo se nad jeho kariérou smrákat.

Loni pak kvůli němu málem skončila celostátní vládní koalice, neboť SPD kategoricky požadovala Maaßenovo odvolání. Bylo to v reakci na jeho komentáře během rozbouřené debaty, již vyvolaly pouliční nepokoje v saském Chemnitzu (Saské Kamenici) způsobené napětím mezi migranty a domácím obyvatelstvem.

Maaßen v čele kontrarozvědky skončil a byl poslán do předčasného důchodu. Od té chvíle je vítaným řečníkem na stranických mítincích křesťanských demokratů. Na ně ho zve především spolek s názvem Hodnotová unie (WerteUnion), který v rámci CDU sdružuje konzervativně orientované členy.

Ti vesměs kritizují politiku kancléřky Merkelové ve všech oblastech, a to nejenom pokud jde o migraci. Dlouhodobě jim vadí, že se strana dle jejich názoru pod vedením Merkelové posunula doleva, když postupně opouštěla pozice v tradičních otázkách, jako byla například podpora jaderné energetiky či zachování všeobecné branné povinnosti.

Maaßen je tak častým řečníkem hlavně ve východním Německu, kde se v Sasku a Braniborsku budou za necelý měsíc konat důležité volby. Všude, kde má vystoupit, se už před začátkem akce tvoří dlouhé fronty. Na mnohé ze zájemců nakonec nezbude místo k sezení. Jak nedávno uvedl zpravodaj deníku Die Welt v reportáži ze saského Radebeulu, považuje řada z přítomných Maaßena za „oběť Merkelové“.

Poselství bývalého šéfa kontrarozvědky je jednoduché a zpravidla vyvolá u publika souhlasné pokyvování, občas i spontánní potlesk. Kritizuje špatnou bezpečnostní situaci v zemi, nízkou veřejnou podporu pro práci policie, případně varuje před islamistickými radikály. A také opakuje, že „bezpečnost není něco automatického, co by bylo možné získat jako proud ze zásuvky“.

Nadšení z Maaßena ovšem trvá jen do chvíle, kdy prohlásí, že jedinou stranou, jež může situaci zlepšit, je jeho CDU, což pak spojuje s nepřímým apelem na konzervativní voliče, aby dali křesťanským demokratům ještě jednu šanci a nehlasovali pro protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD). Právě v Sasku naznačují poslední průzkumy, že podpora pro obě strany se pohybuje okolo 26 procent hlasů. AfD také Maaßena lákala do svých řad.

Třetí pokus o vyloučení

Čtyřiasedmdesátiletý sociální demokrat Thilo Sarrazin je na rozdíl od Maaßena v odlišné situaci. Na mítinky s voliči ho jednotlivé stranické sekce SPD už moc nezvou, pokud nechtějí riskovat konflikt s centrálou v Berlíně.

Když se ale přece jenom někdo odváží, je zájem mezi příznivci strany obrovský. Ekonom Sarrazin, který seděl řadu let v radě německé centrální banky, před lety proslul knihou Německo páchá sebevraždu(Deutschland schafft sich ab). V ní upozornil na problémy s integrací cizinců dlouhodobě žijících v zemi a na základě čísel a statistik se snažil doložit, jak Německo podkopává základy svého budoucího blahobytu a riskuje společenskou nestabilitu.



Jeho kniha se sice stala jednou z nejprodávanějších publikací v německy mluvících zemích, on si za to ale vysloužil výhrůžky smrtí. Už dvakrát proti němu SPD zahájila kárné řízení s cílem ho vyloučit, pokaždé ale narazila. To by se mohlo nyní změnit, protože SPD začíná se svým kontroverzním členem ztrácet trpělivost.

Může za to i Sarrazinova poslední kniha Nepřátelské převzetí (Feindliche Übernahme), v níž se pustil do kritiky islámu. Označil ho za „nebezpečí pro budoucnost západní společnosti“ a za „násilnickou ideologii v rouše náboženství“, která údajně hrozí zničit Německo.

Před nějakou dobou tak bylo proti němu zahájeno další řízení, které má šanci na úspěch. V polovině července rozhodl smírčí výbor v berlínské čtvrti Charlottenburg, že Sarrazina je možné z SPD vyloučit. Politikovi pak téměř obratem nabídla členství AfD.

Sarrazin ovšem trvá na tom, že chce zůstat sociálním demokratem a že je odhodlaný „bránit svou členskou legitimaci“ i před ústavním soudem, jak nedávno uvedl pro berlínský list Der Tagesspiegel.