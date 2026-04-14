Orbán byl u moci nepřetržitě od roku 2010, v neděli ale jeho strana Fidesz prohrála s opozičním hnutím Tisza v čele s Péterem Magyarem, který bude pravděpodobně příštím premiérem. Tisza navíc získala dvoutřetinovou ústavní většinu.
Vance Maďarsko navštívil před týdnem ve snaze zvrátit nepříznivé průzkumy veřejného mínění, které favorizovaly Magyara. V projevu v Budapešti hovořil mimo jiné o tom, že „bruselští byrokraté“ EU se v opozici vůči Orbánovi pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost. Po boku maďarského premiéra to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb. Sám svou přítomnost v Maďarsku pár dní před volbami za vměšování nepovažoval.
7. dubna 2026