Vance je smutný z Orbánovy porážky. S Magyarem chceme spolupracovat, míní

Autor: ,
  7:04
Americký viceprezident J. D. Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v rozhovoru se stanicí Fox News. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb.

Orbán byl u moci nepřetržitě od roku 2010, v neděli ale jeho strana Fidesz prohrála s opozičním hnutím Tisza v čele s Péterem Magyarem, který bude pravděpodobně příštím premiérem. Tisza navíc získala dvoutřetinovou ústavní většinu.

Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J. D. Vancem. (7. dubna 2026)
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra Viktora Orbána v parlamentních volbách. (13. dubna 2026)
Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J. D. Vancem. (7. dubna 2026)
Americký viceprezident J. D. Vance a maďarský premiér Viktor Orban vystupují na tiskové konferenci v Budapešti. (7. dubna 2026)
13 fotografií

Vance Maďarsko navštívil před týdnem ve snaze zvrátit nepříznivé průzkumy veřejného mínění, které favorizovaly Magyara. V projevu v Budapešti hovořil mimo jiné o tom, že „bruselští byrokraté“ EU se v opozici vůči Orbánovi pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost. Po boku maďarského premiéra to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb. Sám svou přítomnost v Maďarsku pár dní před volbami za vměšování nepovažoval.

7. dubna 2026
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.