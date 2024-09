Nárazníková zóna a žádné NATO. Trumpova dvojka má plán míru pro Ukrajinu

„Bude to vypadat asi tak, že Trump si sedne a řekne Rusům, Ukrajincům a Evropanům: Kluci, musíte na to přijít. Jak vypadá mírové řešení? To pravděpodobně vypadá jako současné demarkační linie mezi Ruskem a Ukrajinou, která se stane demilitarizovanou zónou,“ řekl Vance ve středu v podcastu The Shawn Ryan Show.

Demilitarizovaná zóna by podle současného senátora za Ohio byla „těžce opevněná, aby Rusové neprovedli další invazi“. Ukrajina by si podle něj zachovala nezávislost výměnou za garanci neutrality. To by znamenalo, že by se musela vzdát ambic na vstup do Severoatlantické aliance nebo „dalších spojeneckých institucí“.

List The Washington Post připomíná, že Vanceovy výroky jsou zatím nejpodrobnějším náčrtem Trumpova mírového plánu. Republikánský kandidát na prezidenta se už několikrát nechal slyšet, že by válku ukončil do 24 hodin.

„Zvládnu to ještě před tím, než se stanu prezidentem,“ prohlásil tento týden při debatě s Kamalou Harrisovou. Detaily ale nerozvedl, protože by to prý oslabilo jeho pozici při jednáních.

„Mám velmi přesný plán, jak zastavit Ukrajinu a Rusko. A mám určitou představu, možná ne plán, ale představu pro Čínu,“ řekl Trump minulý týden. „Ale nemohu vám ty plány dát, protože když vám je dám, nebudu je moci použít. Budou neúspěšné. Překvapení je jejich součástí.“

Anonymní zdroje z Trumpova týmu letos v dubnu listu The Washington Post prozradily, že součástí plánu je přinutit Ukrajince, aby se vzdali anektovaného Krymu a Donbasu. Vance ve svém středečním rozhovoru uvedl, že by bylo chybou vnímat válku jako souboj dobra se zlem, sami Ukrajinci podle něj mají hodně problémů s korupcí.

„Je pro nás velmi rizikové dál tam zůstávat a snažit se povzbudit Ukrajince, aby si udrželi Krym. Otázka zní: kolik amerických životů by to stálo? A pokud odpověď zní, že je to více než nula, tak já jsem proti,“ řekl Vance, který má za sebou službu u americké námořní pěchoty.