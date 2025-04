Vance dorazil do Říma v rámci velikonočního programu, který kromě návštěvy Vatikánu zahrnoval i schůzku s Meloniovou, jen den poté, co italská politička zavítala na setkání do Bílého domu.

Setkání obou politiků začalo v uvolněné atmosféře, když Vance dorazil do sídla italské vlády, kde ho Meloniová přivítala slovy: „Chyběl jste mi.“ Oba se přitom viděli jen o den dříve ve Washingtonu, kde Meloniová sklízela uznání za svůj projev v italštině během rozhovorů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Když Meloniová před novináři zopakovala své hodnocení předchozí schůzky a zmínila „hrdost na speciální vztah“ mezi Itálií a Spojenými státy, Vance reagoval s úsměvem: „Doufám, že přesně to jste řekla.“ A hned nato přidal poznámku, která vzbudila rozpaky: „Samozřejmě jste mě mohla klidně nazvat blbcem a já bych to ani nezjistil. Ale bylo by to v tom nejkrásnějším jazyce, takže bych se ani neurazil.“

Podle kritiků jeho věta nepůsobila pouze jako trapný pokus o humor, ale spíše jako nedostatek diplomatického taktu. V době, kdy Washington a Řím řeší citlivé otázky ohledně transatlantických obchodních vztahů, si mnoho lidí klade otázku, zda si Vance vůbec uvědomuje váhu svých slov na mezinárodní scéně.

Nejen politická návštěva

O to rozpačitější dojem výrok zanechal i proto, že měl podtrhnout přátelskou atmosféru velikonoční návštěvy. Ta vedle oficiálních jednání zahrnovala i symbolická gesta jako modlitbu ve Vatikánu. „Měl jsem skvělé setkání s premiérkou Meloniovou a jejím týmem a brzy se vydám s rodinou do kostela v tomto krásném městě,“ uvedl viceprezident a popřál k Velkému pátku věřícím po celém světě.

Americký viceprezident J. D. Vance se při návštěvě Vatikánu zúčastnil obřadu. (18. dubna 2025)

Viceprezident, který v roce 2019 konvertoval ke katolické víře, se společně se svou manželkou a třemi dětmi zúčastnil velikonočních obřadů na Velký pátek v Bazilice svatého Petra. Na sobotu má naplánovanou schůzku s vatikánským státním sekretářem, kardinálem Pietrem Parolinem.

Přestože spekulace naznačovaly možný kontakt i s papežem Františkem, žádné oficiální setkání nebylo potvrzeno. Sám papež, který v poslední době kvůli zdravotním problémům výrazně omezil své veřejné vystupování, se nezúčastnil ani páteční večerní křížové cesty u Kolosea, ani odpoledních bohoslužeb v bazilice.