‚Jdu šířit virus‘. Japonec nakažený koronavirem úmyslně chodil do barů

TOKYO/PRAHA Měl zůstat doma. Úřady u Japonce totiž identifikovaly koronavirus. Muž však navzdory nařízení opustil dům a šel do víru města, aby ‚šířil virus‘. Dva bary tak musely být desinfikovány a několik zákazníků otestováno.

Rodiče nejmenovaného padesátiletého muže z japonského města Gamagori byli nakaženi koronavirem. U muže se sice neprojevily žádné příznaky, ale lékaři u něj potvrdili přítomnost viru. Zdravotníci tak muži nařídili, aby zůstal doma, dokud jej den na to nepřevezou úřady do jedné z nemocnic.

Namísto toho se však muž podle agentury Fuji News Network rozhodl jít do dvou barů v malém přístavním městě. Jednomu ze členů rodiny nakažený prý řekl: „Jdu šířit virus“.

Podle deníku The Tokyo Reporter si padesátiletý muž vzal taxi a odjel do baru Izakaya, kde nějaký čas pobyl a následně přešel do nedalekého filipínského baru. Po konzumaci několika alkoholických nápojů prozradil dalším hostům podniku, že byl pozitivně otestovaný na koronavir. Zaměstnanci baru pak okamžitě kontaktovali zdravotnické úřady a policii.

O několik desítek minut později se ve filipínském baru objevili strážníci v ochranných oblecích, ale nakažený muž již podnik opustil a taxíkem odjel domů.

Podle zpravodajských agentur musely být oba bary dezinfikovány a sterilovány. Zaměstnanci i další zákazníci museli projít testováním na přítomnost koronaviru v krvi. „Nemohu to pochopit,“ řekl jeden ze zaměstnanců lokálním médiím. „Nemám slov, jediné, co cítím, je vztek.“

Politováníhodné

Úřady o několik hodin později uspořádaly tiskovou konferenci, aby se za incident omluvily. „Je to politováníhodné, že muž, který se nakazil od rodičů, nezůstal doma, jak mu bylo nařízeno,“ uvedl pro média starosta města Tošiaki Suzuki.

V Japonsku bylo v úterý potvrzeno 59 nových případů onemocnění koronavirem. To je největší jednodenní nárůst od vypuknutí onemocnění, uvedla japonská televizní stanice NHK. Celkem je v zemi evidováno 1278 případů nové nákazy, včetně 696 nakažených na lodi Diamond Princess, kterou japonské úřady vzaly do karantény.

Ve středu byl v Japonsku nově potvrzen jeden nový případ onemocnění, a to v západní prefektuře Hjógo. Nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, v zemi podlehlo 19 osob, včetně sedmi z výletní lodi.

Japonsko od vypuknutí onemocnění uzavřelo školy, zoologické zahrady, zábavní parky a drasticky omezilo veřejné akce. Ukazuje se však, že se onemocnění šíří na meších akcích, včetně restaurací a malých hudebních klubů. V Ósace se jako hlavní místa přenosu onemocnění ukázaly být čtyři malé hudební kluby. První případ se ve městě objevil 27. února a do úterý jich zde bylo 73, z toho 58 osob navštívilo čtyři menší hudební akce.