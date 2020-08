Je horko a vlhko, psi musí nosit botičky, říkají čeští hasiči v Bejrútu. Podívejte se, kde přesně pomáhají

BEJRÚT Čeští záchranáři přerušili v Bejrútu svou činnost, libanonská armáda je kvůli zhoršené bezpečnostní situaci související s chystanou demonstrací vyzvala, aby se dočasně vrátili na základnu. Podle šéfa jejich týmu Jiřího Čmakala jsou všichni v pořádku, dva psi byli lehce zraněni, ale po ošetření jsou opět připraveni k dalšímu nasazení.

V pátek odletěl do Libanonu i český odborník na krizové řízení. Podle vyjádření hasičů je největším problémem na místě horko a vlhko, při kterém se jak oni, tak psi rychle unaví.



Dění na místě popsal jeden ze zasahujících hasičů Pavel Málek. Podle něj je situace náročná nejen pro lidi, kteří se musí potýkat s vysokými teplotami a vlhkostí, ale i pro psy, kteří v životě nic podobného nezažili.

„Jsme standardně rozděleni do týmů. Práce je hodně náročná, protože ty teploty jsou tady poměrně vysoké. Horší je ale vlhkost, která způsobuje, že psi jsou výrazně unavenější než už nás doma,“ uvedl Málek v rozhovoru sdíleném na Twitteru Hasičského záchranného sboru ČR.

„Psy střídáme podle typu sutiny, ale jejich nasazení trvá maximálně deset minut. Pak je stahujeme a nasadíme dalšího, abychom je neutavili a aby ta práce byla nějakým způsobem efektivní,“ uvedl Málek. Vyjádřil se i ke dvěma zraněním, která utrpěli čtyřnozí členové týmu.

3️⃣ Den třetí - Jak pracujeme na místě?



Proběhlo také po 6h plánované střídání směn. Stále zůstáváme ve stejném sektoru. V týmu je vše v pořádku.@HasiciPraha / @HzsUlk / @HZS_Pardubice / @hzs_lk pic.twitter.com/wOgSrmaXvd — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 7, 2020

„Botičky pro psy máme, samozřejmě je na sobě mají, ale třeba můj pes se zranil nad tou botičkou. Někde sklouzl, řízl se do nohy a šlo to mimo tu botičku. To nešlo nijak ovlivnit,“ vysvětlil Málek. „V druhém případě zase došlo k proražení botičky. K těm zraněním může dojít, i když psi ty botičky na sobě mají. Obě zranění jsou lehká a není to nic, s čím bychom se nesetkali na každém třetím tréninku,“ dodal hasič.



„Pro psy je to velká zkušenost. Ať už se jedná o přepravu, časový posun, vedro. Největší problém je ale rozpálená zem. Musíme neustále hledat místa, kde ty psy uskladnit, aby byli ve stínu. Když pak přecházíme, tak už musí mít botičky, aby si nepopálili packy na té zemi, která má přes padesát stupňů,“ vysvětlil Málek.



Málkova slova potvrzuje i další z hasičů David Hynek. „V Bejrútu je přes 30 °C, hrozné vlhko. Teplo sálá z budov a silnic. Náročné je to pro psy i pro nás hasiče. Psi se rychle unaví, chladíme je. Po nasazení je střídáme. Mají botičky. V kombinézách i bez nich je to peklo,“ uvedl Hynek.



Podle sdělení hasičů na Twitteru je úkolem týmu „potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází“. V pátek se tým přesunul do nového sektoru, přičemž převoz zajišťuje libanonská armáda. Svůj pohyb hasiči konzultují také s českou ambasádou.

V pátek večer rovněž odletěl do Bejrútu odborník na krizové řízení Miroslav Lukeš z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. „Ten byl Českou republikou nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie,“ uvedla mluvčí hasičů Nicole Studená.

Členové speciálního týmu českých hasičů USAR, cvičeného na vyprošťování lidí zavalených v troskách, pracují ve vymezeném sektoru v bejrútském přístavu. „Náš USAR pracuje na klíčové části přístavu, musíme potvrdit, že tam nikdo není a je volná cesta pro těžkou techniku. Město potřebuje přístup k vodě kvůli zásobování,“ uvedl na Twitteru mluvčí hasičů Martin Kavka. V různých částech přístavu pak pracují týmy z Řecka, Nizozemska, Kataru, Polska, Ruska či Francie.



Čeští hasiči pracují ve svém vymezeném sektoru v bejrútském přístavu.

Charita ČR vypsala sbírku na pomoc postiženým v Libanonu a zároveň uvolnila 300 000 korun ze svého krizového fondu na poskytnutí okamžité pomoci. Už ve čtvrtek sbírku vyhlásila nezisková organizace Člověk v tísni, která zároveň poslala půl milionu korun na zajištění jídla, vody a léků lidem zasaženým výbuchem. Vlastní sbírku uspořádala také Diakonie Českobratrské církve evangelické, která do Libanonu poslala 800 000 korun.



Pomoc přichází ze všech koutů planety

Pomoc posílají i další státy a organizace po celém světě. S výčtem různých druhů podpory v krizové situaci přišla agentura Reuters. Připomněla, že v současné době už má úterní výbuch v Bejrútském přístavu 154 obětí a tisíce zraněných.

Kromě šestatřicetičlenného týmu z České republiky vyslali své týmy (zdravotnické či hasičské) vedle výše zmiňovaných států například Kypr, Bangladéš, Německo, Itálie či Saúdská Arábie.

Velká Británie poslala mimo jiné záchranný balíček v hodnotě pěti milionů liber (asi 145 milionů korun) a expertní lékařskou podporu. Královské loďstvo má navíc pomoci s odstraňováním škod. Z Francie pak kromě záchranného a bezpečnostního týmu dorazilo také šest tun zdravotnického materiálu.

Finanční či materiální pomoc přišla rovněž například z Norska (40 tun zdravotnického materiálu a v přepočtu 62 milionů korun v podobě finanční injekce), Dánska (přes 42 milionů korun na zajištění fungování nemocnic, zdrojů pitné vody atp.), Jižní Koreje (v přepočtu přes 22 milionů korun), Tuniska (dvě plná letadla s potravinami a zdravotnickým materiálem. Prezident Kaís Saíd uvedl, že by tuniské nemocnice mohly ošetřit až sto pacientů dovezených z Libanonu), Spojených arabských emirátů(30 tun zdravotnického materiálu) a dalších zemí.

Spojené státy přislíbily dát na pomoc Libanonu přes 17 milionů dolarů (378 milionů korun). Informovala o tom americká ambasáda v Bejrútu, podle níž jde pouze o první část americké pomoci. Ta zahrnuje také lékařské vybavení, potraviny a peníze pro Libanonský červený kříž.

Evropská unie ve čtvrtek oznámila, že uvolnila na pomoc Libanonu 33 milionů eur (865 milionů korun). Peníze půjdou na okamžité potřeby a záchranné a zdravotnické služby. Dodatečnou finanční pomoc má zajistit dárcovská konference. Kromě toho vyslala Evropská unie také více než stočlenný mezinárodní hasičský tým, který má operovat přímo v místě neštěstí. EU je navíc připravena Libanonu pomoci i na obchodní a celní úrovni.

Pro dodatečné financování rekonstrukce Bejrútu se uskuteční také dárcovská konference, uvedla agentura AFP s odvoláním na unijní zdroj. Uvolnění 33 milionů eur podle Evropské komise umožní pokrýt okamžité potřeby záchranných a zdravotnických služeb.



Světová zdravotnická organizace upozornila, že kapacita bejrútských nemocnic je vyčerpaná a že docházejí léky. Požaduje okamžitě na pomoc 15 milionů dolarů (335 milionů korun). Dětský fond OSN UNICEF tvrdí, že mezi 300 000 lidmi, kteří v Bejrútu přišli o příbytky, je 100 000 dětí.

Obavy z šíření koronaviru

Světový potravinový program OSN plánuje na místo dovést obilí, mouku a další základní suroviny pro chod potravinového trhu. Mezinárodní organizace Červeného kříže a Červeného půlměsíce zaslaly zdravotnický materiál včetně osobních ochranných prostředků s tím, že další problém by mohlo být šíření koronaviru například mezi zdravotníky zasahujícími na místě.

Mezinárodní měnový fond uvedl, že zatím studuje možnosti, jakým způsobem by mohl Libanonu pomoci nejefektivněji.

V bejrútském přístavu vybuchl v úterý sklad s 2750 tunami dusičnanu amonného, který tam byl neprofesionálně uskladněn šest let od zabavení z lodi ruského podnikatele. Občané vinu přičítají zejména politikům, kteří navzdory varováním nezajistili převoz a zabezpečení látky. Vláda ve čtvrtek dala vyšetřovací komisi na objasnění okolností katastrofy čtyři dny.