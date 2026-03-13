„Zcela ničíme teroristický režim Íránu, vojensky, ekonomicky i jinak, ale pokud si přečtete upadající New York Times, nabudete mylného dojmu, že nevítězíme,“ napsal šéf Bílého domu.
Izrael s USA zahájily koordinované vzdušné údery proti Íránu poslední únorový den s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.
„Íránské námořnictvo je zničeno, jejich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všechno ostatní je decimováno a jejich vůdci byli vymazáni z povrchu zemského,“ uvedl v aktuálním vyjádření americký prezident. „Máme bezkonkurenční palebnou sílu, neomezenou munici a spoustu času – sledujte, co se s těmito vyšinutými šmejdy stane dnes,“ upozornil Trump.
„Zabíjejí nevinné lidi po celém světě už 47 let a teď je zabíjím já, jako 47. prezident Spojených států amerických. Je mi velkou ctí to dělat!“ uzavřel Trump svůj nový příspěvek na Truth Social.
Šéf Bílého domu v posledních dnech několikrát zopakoval, že většiny cílů již bylo v předstihu dosaženo a že válka brzy skončí. Ve středečním rozhovoru se serverem Axios však Trump také zdůraznil, že válka skončí, až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám. Podle představitelů USA a Izraele však neexistuje žádná interní směrnice o tom, kdy by údery mohly skutečně skončit, podotkl Axios.