Londýn Krize vyvolaná pandemií nemoci covid-19 je podle britského premiéra Borise Johnsona pro jeho zemi katastrofou. V rozhlasové stanici Times Radio v pondělí ministerský předseda slíbil „rooseveltovskou“ podporu pro britskou ekonomiku s tím, že návrat k úsporným programům by byla chyba.

„Je to katastrofa,“ řekl Johnson. „Byla to naprostá noční můra pro naši zemi a ta prodělala silný šok,“ dodal premiér, který se sám koronavirem nakazil a kvůli komplikacím několik dnů strávil na jednotce intenzivní péče. Vláda podle něho dluží těm, kdo kvůli covidu-19 zemřeli nebo strádali, aby se zjistilo „co a kdy se udělalo špatně“. Ta správná chvíle pro to ale ještě nenastala, dodal.



Británii pandemie covidu-19 zasáhla nejsilněji v celé Evropě. Koronavirem se tam doposud nakazilo 312 653 lidí a 43 643 zemřelo. Jednotlivé části země po týdnech karantény postupně uvolňují opatření přijatá proti šíření nákazy.



Konzervativní premiér v pondělí také řekl, že jeho vláda posílí investiční plány a bude pokračovat v pomoci jednotlivcům i firmám. „Toto je okamžik pro rooseveltovský přístup v Británii,“ řekl s odkazem na program New Deal (Nový úděl) amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, který zahrnoval řadu veřejných projektů, díky nimž lidé získali práci. Tato série státních opatření pomohla ekonomice USA zotavit se z velké hospodářské krize.

Johnsonova vláda už slíbila do záchrany britské ekonomiky vložit přes 130 miliard liber (3,8 bilionu korun). Děje se tak v situaci, kdy ekonomové očekávají ve třetím čtvrtletí dvojnásobný počet nezaměstnaných oproti současnému stavu a kdy se v dubnu britská ekonomika oproti předchozímu měsíci propadla o rekordních 20,4 procenta.