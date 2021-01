Je to zrádce, křičeli demonstranti v Kongresu o Penceovi. Ochranka viceprezidenta málem nestihla schovat

Washington Násilný dav, který začátkem letošního roku vnikl do amerického Kongresu, se podle nových informací dostal na nebezpečně blízkou vzdálenost k viceprezidentovi Mikeu Penceovi. Ten totiž nebyl včas evakuován, což dalo demonstrantům dostatek času dostat se dovnitř budovy a přiblížit se k jeho kanceláři. Vyplývá to z informací policie, Národní gardy a také z videa z inkriminovaného dne.

Tajná služba nakonec odvedla Pence, jeho manželku a dceru do místnosti, která se nachází mimo podlaží, kde normálně zasedá Senát. Mnoho demonstrantů vykřikovalo, že je Pence zrádce, uvádí deník The Washington Post. Asi minutu poté, co byl Pence odveden, se dav vrhl po schodech nahoru a pronásledoval příslušníka ochranky Kapitolu, který se snažil demonstranty odlákat od senátní komory.

Pence a jeho rodina se s davem minuli pouze o pár desítek metrů, respektive o pár vteřin, uvádí pro The Washington Post tři svědci, kteří události popsali pod podmínkou anonymity. Dodali, že kdyby dav dorazil o několik sekund dříve, střetl by se s Pencem tváří v tvář a pro viceprezidenta by už mohl být velký problém se davu vyhnout.

TWP uvádí, že je otázkou, proč tajná služba neevakuovala viceprezidenta mnohem dříve, informace o „nebezpečném davu“, který se chystá proniknout do budovy Kongresu, byla známá asi 14 minut předtím, než demonstranti pronikli do prostor Kapitolu. Informace o tom, že se dav dostal tak blízko k tak vysoce postavenému členovi Trumpova kabinetu, nebyla doposud známa.



Šéf policejní jednotky, která má na starosti ochranu budovy, podle TWP o protestujících informoval své nadřízené dokonce prý už hodinu předtím, než došlo k vniknutí. V tu dobu Pence stále ještě předsedal společnému zasedání poslanců a senátorů, kteří hlasovali o potvrzení Joea Bidena jako prezidenta USA.

Podle kritiků se ukázalo, že tajná služba ani policie nebyly schopné řešit akutní krizi v reálném čase, když se jim málem nepodařilo včas ukrýt druhého nejvýše postaveného člověka v zemi.

„Tajná služba nemůže hovořit specificky o prostředcích a metodách, které při ochranných operacích využívá. Mohu jen říci, že viceprezident Pence byl celou dobu při vniknutí davu do Kapitolu 6. ledna v bezpečí,“ uvedla tisková mluvčí tajné služby Catherine Milhoanová. Tisková mluvčí Mikea Pence se k celé události nijak nevyjádřila.



Pence byl nakonec odveden ze své kanceláře na zabezpečené místo uvnitř komplexu. Podle TWP není jasné, jak dlouhou dobu tento přesun zabral. V tu dobu ovšem probíhaly uvnitř budovy násilnosti, které vedly k úmrtí několika lidí, včetně jednoho příslušníka policie. Jak uvádí FBI, lidé měli spadeno také na Pence.



„Jakmile jsme zjistili, že se Pence obrátil proti nám a že nám ukradli volby, lidé se najednou jakoby zbláznili, tam se to zvrtlo,“ uvedl podle FBI jeden z výtržníků. Pence měl už dříve Trumpovi říct, že nemá právo změnit výsledek voleb. Oznámil také, že se na rozdíl od současného prezidenta zúčastní příští středu inaugurace nové hlavy státu Joea Bidena. Pence také tento týden pogratuloval Kamale Harrisové, která převezme jeho funkci.

Šaman žádá Trumpa o milost

Jeden z ikonických protestujících, prominentní QAnon šaman Jacob Anthony Chansley, požádal prezidenta Trumpa o individuální milost. Prý byl on a další protestující „vyzváni panem Trumpem k útoku na Kongres během hlasování o stvrzení Bidenova vítězství,“ uvádí The Independent.

Jednou z nejvýraznějších postav na videích a fotografiích dokumentujících chaos v budově Kongresu byl potetovaný muž stářím okolo 30 let s obličejem pomalovaným v barvách americké vlajky. Na hlavě měl kožešinovou čepici s rohy, jinak měl svrchní část těla obnaženou.

Chansley se následně sám udal na policii a byl posléze obviněn z několika trestných činů včetně násilného vniknutí a výtržnictví. Podle svého právního zástupce se ale choval „mírumilovně“ a jeho obvinění by proto měla být prominuta.



„Můj klient pouze vyslyšel opakované výzvy prezidenta Trumpa,“ uvedl Chansleyho zástupce Albert Watkins. „Slova a pozvání prezidenta mají podle mého klienta mít nějaký význam, nemá to být jen plácání do vzduchu,“ dodal Watkins.

Watkins ve čtvrtek pro televizi CBS uvedl, že by jeho klient měl být omilostněn. „Podle toho, jak se pan Chansley choval slušně a podle dobrých mravů, bylo by jen správné a čestné, kdyby mu pan prezident Trump udělil milost, stejně jako dalším, kteří se zúčastnili protestu na pozvání prezidenta Trumpa a chovali se mírumilovně,“ uvedl Watkins.