Je párek bez masa opravdu párek? Evropský parlament hlasuje o zákazu matoucích názvů

Brusel Evropský parlament bude ve čtvrtek hlasovat o tom, co může být považováno za párek, burger nebo řízek. Asociace farmářů navrhuje vyhlášku, která zakáže pojmenovávat vegetariánské a veganské produkty názvy, které jsou spíše asociovány s masnými výrobky. Enviromentalisté a zdravotní odborníci však tvrdí, že tento zákaz by byl krokem zpět. Návrh je součástí debaty o zemědělských reformách.

Iniciativa pochází z evropské asociace farmářů Copa-Cogeca. Farmáři tvrdí, že je třeba nastavit pravidla, aby se nemátli zákazníci. Domnívají se, že pokud produkt ve svém názvu obsahuje třeba slovo „steak”, zákazník automaticky předpokládá, že v něm je maso, píše BBC.

„Když se vás někdo zeptá, co je ve steaku, odpovíte: zvířecí bílkovina. Když se dostanete otázku, co je ve veganském steaku, pravděpodobně nebudete vědět,“ píší zemědělci. Asociace tvrdí, že markentingoví odborníci uvádějí stejná jména, protože zákazníci potom automaticky předpokládají, že kupují nutričně podobný produkt. Opak je však pravdou, uvádí ve své iniciativě.



Our position is not the one in which some want to easily lock us up.



We're not the insensitive conservatives they wish to present.



Read our arguments first.



Farmers have an interest in both livestock and plant production.https://t.co/KbYc2XSS56#cecinestpasunsteak — Pekka Pesonen (@pekka_pesonen) October 20, 2020

Farmáři žádají, aby jídla jako jsou steaky, párky, burgery, řízky a podobně byla nutně vyrobena z masa. Pokud by maso neobsahovala, měla by se pojmenovat jinak. Když vyhláška projde, restaurace, obchody a výrobci by pro tyto produkty museli vymýšlet úplně nové názvy.

Evropská unie už v minulosti zakázala používat termíny jako je „sójové mléko” či „veganský sýr”, namísto toho se používá například „sójový nápoj”, či české „nemléko”. Tento zákaz platí pro všechny mléčné výrobky. Pozměňovací návrh chce vyhlášku rozšířit i na masné výrobky. „Marketing je odtržený od pravé podstaty produktů, což vede k tomu, že věci jsou úplně mimo kontrolu,” řekl mluvčí skupiny Copa-Cogeca.

Na druhé straně švédský europoslanec Jytte Guteland uvádí, že změna názvů povede pouze k zmatení zákazníků. „Bitva tohoto týdne je o iniciativě farmářů, abychom měli čím dál méně znečištění, to znamená, že je třeba jíst méně masa,” dodal europoslanec. Podobný aspekt uvedla i Evropská zdravotnická asociace, která návrh označila za „neodpovídající současnému stavu klimatu”.

"[Consumers] know perfectly well when they buy a vegetarian sausage that there is no meat in the sausage and that's what they are looking for but at the same time they are looking for the texture and the taste and the way to prepare it" #IAmNotConfused https://t.co/mBjbKwC0Ua pic.twitter.com/HiC2AQesxU — ProVeg International (@ProVeg_Int) October 21, 2020

Iniciativa ProVeg International, která propaguje vegetariánskou a veganskou stravu, tvrdí, že zákazníci jsou si dobře vědomi toho, co kupují a názvy produktů je nematou. „Stejně jako víme, že burákové máslo neobsahuje máslo, víme i přesně, co dostaneme, když si koupíme vegetariánský hamburger nebo párek,” řekl Alex Gromminger z ProVeg.



Pokud se vyhláška schválí, nebude platit ihned, ale o její implementaci do zákonů členských států se bude dále vyjednávat. Jistě by bylo zapotřebí vymyslet spoustu nových jmen pro vegetariánské a veganské produkty. Výsledek hlasování by měl být známý ve čtvrtek.