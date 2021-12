Je víc kancléř, nebo ministryně? V otázkách zahraniční politiky to může mezi Scholzem a Baerbockovou jiskřit

Každý ovšem sám za sebe. Baerbocková odletěla do Francie ještě ve středu večer krátce po svém jmenování. Když nastupovala do vládního letadla, měla na sobě dokonce šaty, v nichž si o několik hodin předtím přebírala jmenovací dekret od prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Kancléř ji do obou metropolí následoval v rozmezí několika hodin. Totéž platí i pro návštěvu Varšavy, kam se vydala nová šéfka německé diplomacie včera, zatímco Scholz tam pojede zítra. Navenek mohl vzniknout dojem, jako by se oba předháněli, kdo kam přijede dřív. A také, kdo bude hrát první housle, pokud jde o formování zahraniční politiky.

Jak moc si sociální demokraté (SPD) a Zelení vymezují vzájemné hranice, potvrdila i krátká veřejná výměna názorů dvou vlivných poslanců. Šéf poslaneckého klubu SPD Rolf Mützenich považoval za důležité prohlásit, že zahraniční politika se utváří „zejména ve spolkovém kancléřství“. „Ne,“ reagoval vzápětí na Twitteru mluvčí Zelených pro zahraniční politiku Omid Nouripour, jenž kandiduje do čela strany.

Důvodem pro první rozmíšku v nové koalici jsou postoje Baerbockové, které vyjádřila jako novopečená šéfka diplomacie během několika prvních rozhovorů, jež zatím stihla poskytnout.

Na dotaz, zda by se mělo Německo připojit k politickému bojkotu nadcházejících zimních olympijských her v Pekingu, odpověděla, že by Německo mohlo reagovat stejně jako předtím Spojené státy, Austrálie, Spojené království či Kanada.

„Takovéto otázky musejí být zevrubně diskutovány. Olympijské hry jsou vždy příspěvkem k společnému soužití ve světě,“ reagoval téměř vzápětí v jiném rozhovoru kancléř Scholz. Dodal, že rozhodnutí padne, až nastane vhodná chvíle.

V Paříži pak ministryně varovala Rusko, že pokud by vstoupilo na území Ukrajiny, „zaplatí vysokou politickou a především ekonomickou cenu“. I tady by byl Scholz s největší pravděpodobností daleko zdrženlivější a volil jiná slova. Teoreticky by mohl své ministryni zahraničí nařídit, jakou politiku má prosazovat, protože německá ústava dává kancléřům silnou pozici ve vztahu k členům jejich vlády. V systému koaličních kabinetů, kdy se to může dotknout oblastí, jež má na starosti vládní partner, by to ale mohlo způsobit vládní krizi.

Zatímco Scholz chce pokračovat ve zdrženlivé a pragmatické zahraniční politice, jakou prosazovala jeho předchůdkyně Angela Merkelová, o generaci mladší šéfka diplomacie je důraznější. Chce také daleko silněji než dosud zohledňovat dodržování lidských práv a mezinárodních právních závazků.

Obtížná mise ve Varšavě

To je téma, které hrálo velkou roli i během první návštěvy Baerbockové ve Varšavě. Polsko čelí mimo jiné řízení ze strany Evropské komise pro podezření z porušení principů právního státu kvůli rozsáhlé reformě justiční soustavy.

Vláda v Polsku to ale odmítá. Naopak během návštěvy Baerbockové připomněla německou okupaci země a s tím spojený požadavek na zaplacení válečných reparací. „Očekáváme od nové německé vlády připravenost postavit se této odpovědnosti čelem,“ uvedl šéf polské diplomacie Zbigniew Rau. Ministr rovněž vyzval Německo k navrácení uměleckých děl a k odškodnění za artefakty, které byly za války nenávratně zničeny.

Šéf polské diplomacie také komentoval sporný ruský plynovod Nord Stream 2. Rozhodnutí Berlína souhlasit s jeho dokončením označil za „neblahé“. Tady ovšem mohl počítat u Baerbockové s jistým pochopením. I politička Zelených totiž během uplynulé volební kampaně požadovala zastavení projektu, a to z důvodu, že zvyšuje vliv Ruska v Evropě.