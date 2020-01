Jedenáct milionů lidí v izolaci. Epicentrum nákazy Wu-chan je dopravním uzlem větším než New York

WU-CHAN/PRAHA Čínské město Wu-chan se dostalo do karantény, kterou pocítí celý region. Epicentrum nákazy nebezpečného koronaviru je totiž centrálním dopravním uzlem pro miliony cestujících. Ve městě s tisíci nemocničními lůžky již některé nemocnice odmítají přijímat pacienty s horečkou.

Město Wu-chan bylo ve čtvtek plné vzteku a strachu. Jedenácti milionů lidí se probudilo se zprávou, že od 10 hodin dopoledne budou žít v karanténí zóně, aby úřady zabránily šíření velice nebezpečného koronaviru. Ten si již vyžádal 18 životů a počet infikovaných již přesáhl šest stovek.

Šíření smrtelné nákazy mělo pomoci i večerní uzavření měst Chuang-kang a E-čou i zrušení velké akce spojené s oslavami lunárního Nového roku v Pekingu. Zastavena bude i veřejná doprava. Celkem tak zůstalo „uvězněno“ bez možnosti vycestovat na dvacet milionů lidí.

Ve Wu-chanu, který je epicentrem nákazy, zůstaly ve čtvrtek uzavřené vlakové i autobusové stanice, zrušeny byly stovky letů a policie zablokovala řadu silnic. Všichni lidé opouštějící město přitom museli projít kontrolou. Tisíce obyvatel se totiž na poslední chvíli chtěly z města o velikosti New Yorku dostat ke svým rodinám, s nimiž měly v plánu oslavit příchod Nového lunárního roku.

Podle informací deníku The Washington Post hlídali ve čtvrtek ráno ozbrojení policisté vchod na největší vlakovou stanici, která se nachází necelé dva kilometry od trhu, z nějž nákaza nejspíše pocházela. „Chci si koupit lístek na jakýkoliv vlak, jen abych se dostal z Wu-chanu,“ uvedl pro list jeden z cestujících.

Zablokování dopravy ve městě pocítil celý region. Do Wu-chanu totiž pravidelně létá každý den kolem 30 tisíc lidí. Město je totiž průmyslovým a komerčním centrem střední Číny a domovem jednoho z největší letišť a přístavů. Kontrola čínské komunistické vlády se ale nezastavila jen u dopravy - úřady podle deníku The New York Times spustily i agresivní cenzuru na sociálních sítích.

Mezitím ve městě vypukla panika. Místní obyvatelé již z obchodů vykoupili jídlo, z lékáren ochranné roušky a motoristé podle britského listu The Guardian obklopili benzinové pumpy, protože se mezi nimi rozšířily zprávy, že zásoby docházejí. Na ulicích je jen málo chodců a řada rodin zrušila plánované návštěvy.

Nemocnice nepřijímají

Wu-chan je s 8 837 300 obyvateli desáté nejlidnatější město Číny. Často se k němu však připočítává okolní aglomerace a ekonomičtí migranti - v karanténní oblasti města tak nyní žije přibližně 11 milionů lidí.

Podle dat z roku 2018 se ve Wu-chanu nachází 398 nemocnic, 17 center pro kontrolu nemocí a kolem 6340 lékařských institucí. Podle televize CNN město disponuje 95 300 nemocničními lůžky a ve zdravotnictví je zaměstnáno na 136 300 lidí. Přesto již teď některým obyvatelům nedostává pomoci. „Odmítli ho z nedostatku kapacity,“ napsala na sociální síť Weibo Rebecca Zhangová o tom, jak již dvě nemocnice neošetřily jejího otce, přestože již několik dní trpí silnými horečkami.

Ve městě sídlí i jedny z nejprestižnějších univerzit v Číně - Huazhong University of Science and Technology, Wu-chan University a China University of Geosciences. Kvůli univerzitnímu studiu mají podle informací ministerstva zahraničí být ve městě i dva Češi. Další krajan v něm žije trvale.



S jakou rychlostí bude šíření nákaza pokračovat, zatím není jasné. Podle některých epidemiologů budou současná opatření nápomocná, jiní tento názor nesdílí. „Masivní rozšíření je prakticky jisté,“ uvedl například pro deník The Washington Post virolog Guan Ji, který pomáhal v roce 2003 s identifikací viru SARS. Podle něj by se epidemie mohla šířit desetkrát rychleji než tomu bylo u akutního respiračního syndromu. „Již jsme dávno překročili období kontroly a prevence. Vše navíc zhoršuje zvýšená migrace v období nového roku,“ dodal-



Případy koronaviru 2019nCoV se již objevily v Hongkongu, Macau, Japonsku, Spojených státech, Japonsku a Jižní Koreji. Čtyři případy nakažení ve středu ohlásilo i Thajsko.