Jedenáctá oběť za deset dní. Američan zlezl nejvyšší hory všech světadílů, osudnou se mu stala fronta

Káthmándú Na Mount Everestu zemřel v pondělí americký horolezec, za posledních deset dní se tak stal jedenáctou obětí výstupu na nejvyšší horu světa. V úterý o tom informovala televize Sky News.

V minulých dnech využilo příznivého počasí mnoho výprav, takže se pod vrcholem vytvářela fronta, jež pak zdržoval sestup těch, kteří už horu pokořili, a to u nich způsobilo krajní vyčerpání.

Poslední obětí se stal 62letý Christopher Kulish z Coloradu, který výstupem na Everest chtěl završit zdolání nejvyšších hor všech kontinentů. To se mu podařilo, ale po sestupu do tábora pod vrcholem zemřel. „Zemřel při tom, co miloval,“ uvedl jeho bratr Mark.

Christopher Kulish pod nejvyšší horou světa. Koloradský lezec zemřel krátce poté, co se dostal na vrchol Mt. Everest a splnil si tím svůj životní sen, protože pokořil všech 7 nejvyšších hor kontinentů světa.

Za posledních deset dní na Everestu zemřeli čtyři Indové, dva Američané včetně Kulishe, Rakušan, Nepálec, Brit a dva Irové. Tělo jednoho z irských lezců, který se zřítil poblíž vrcholu, se zatím nenašlo. Pátrání bylo podle Sky News kvůli špatnému počasí přerušeno.

Lezecká sezona, v níž je pro výstup vhodné počasí, trvá do konce května. Nepál pro ni letos vydal 381 povolení pro většinou zahraniční horolezce. Povolení stojí 11 000 dolarů (254 000 korun). S držiteli jde jeden průvodce. Letos by mohl na vrcholu nejvyšší hory světa ve výšce 8850 metrů stanout rekordní počet lezců, loni tam vystoupalo 807 lidí.