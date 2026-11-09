„To, co se bude v nadcházejících dnech v Abú Zabí konat, bude série třístranných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy Spojené státy budou v roli prostředníka,“ řekl Peskov. „Pokud jde o přítomnost Evropanů, tak víte, že Američané stejně jako Ukrajinci mají vlastní komunikační kanály s Evropany. Je pravděpodobné, že si vytvářejí vlastní koordinační mechanismus. Ale opakuji, v Abú Zabí hovoříme o třístranných jednáních,“ dodal.
Barrot v neděli řekl, že na schůzce v Abú Zabí, ohlášené na úterý a středu tohoto týdne, evropští zástupci budou. „Dosavadní jednání se někdy konala bez účasti Evropanů, jindy za jejich přítomnosti. Tentokrát se jich zúčastní. Francie tam bude a nechá zaznít evropský hlas,“ prohlásil Barrot.
Agentura Ukrinform v pondělí informovala, že se od německého vládního mluvčího dozvěděla, že Berlín do Abú Zabí vyšle bezpečnostního poradce německého kancléře Friedricha Merze Güntera Sauttera. Mluvčí uvedl, že německá účast v Abú Zabí bude v úzké koordinaci s dalšími partnery včetně USA, Francie, Británie, Evropské unie a NATO.
Trilaterální jednání v Abú Zabí budou první od letošního února, kdy USA upřely svou pozornost na válku s Íránem. Americký prezident Donald Trump v poslední době naznačuje, že se USA nyní chtějí více věnovat Ukrajině, kterou v únoru 2022 napadla z Putinova rozkazu ruská vojska, čímž v Evropě vypukl největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.
Za USA rozhovory povedou prezidentův zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné Putinův poradce Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov.