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Jednání v Abú Zabí budou bez Evropy, „opravil“ Peskov ministra Francie

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  13:36aktualizováno  13:36
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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (28. září 2026)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (28. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Jednání Ruska se Spojenými státy a Ukrajinou v Abú Zabí budou třístranná a evropští zástupci se jich přímo účastnit nebudou, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot přitom v neděli řekl, že evropské země se do mírových rozhovorů zapojí. Tématem jednání v metropoli Spojených arabských emirátů bude možnost ukončení války, kterou Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede.

„To, co se bude v nadcházejících dnech v Abú Zabí konat, bude série třístranných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy Spojené státy budou v roli prostředníka,“ řekl Peskov. „Pokud jde o přítomnost Evropanů, tak víte, že Američané stejně jako Ukrajinci mají vlastní komunikační kanály s Evropany. Je pravděpodobné, že si vytvářejí vlastní koordinační mechanismus. Ale opakuji, v Abú Zabí hovoříme o třístranných jednáních,“ dodal.

Barrot v neděli řekl, že na schůzce v Abú Zabí, ohlášené na úterý a středu tohoto týdne, evropští zástupci budou. „Dosavadní jednání se někdy konala bez účasti Evropanů, jindy za jejich přítomnosti. Tentokrát se jich zúčastní. Francie tam bude a nechá zaznít evropský hlas,“ prohlásil Barrot.

Agentura Ukrinform v pondělí informovala, že se od německého vládního mluvčího dozvěděla, že Berlín do Abú Zabí vyšle bezpečnostního poradce německého kancléře Friedricha Merze Güntera Sauttera. Mluvčí uvedl, že německá účast v Abú Zabí bude v úzké koordinaci s dalšími partnery včetně USA, Francie, Británie, Evropské unie a NATO.

Trilaterální jednání v Abú Zabí budou první od letošního února, kdy USA upřely svou pozornost na válku s Íránem. Americký prezident Donald Trump v poslední době naznačuje, že se USA nyní chtějí více věnovat Ukrajině, kterou v únoru 2022 napadla z Putinova rozkazu ruská vojska, čímž v Evropě vypukl největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.

Za USA rozhovory povedou prezidentův zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné Putinův poradce Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov.

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