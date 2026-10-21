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Jednání Witkoffa se Zelenským v Oslu bylo pozitivní, hlásí Rubio z Indie

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  9:47aktualizováno  9:47
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v objetí s americkým vyslancem Stevem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v objetí s americkým vyslancem Stevem Witkoffem v Oslu. Přihlíží zleva prezident Finska Alexander Stubb a zprava norský premiér Jonas Gahr Störe (20. října 2026) | foto: AP

Americký ministr zahraničí Ricky Rubio v Indii (říjen 2026)
Americký vyslanec Steve Witkoff v Oslu (20. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Oslu. Zleva vedle něj stojí americký...
Americký vyslanec Steve Witkoff v Oslu (20. října 2026)
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Jednání amerického vyslance Steva Witkoffa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý v Oslu bylo pozitivní, prohlásil dnes podle tiskových agentur americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je na návštěvě Indie.

Witkoff z Norska odletěl do Petrohradu, kde se dnes podle agentury Reuters setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Bylo to pozitivní, nic neočekávaného ani překvapivého (se na schůzce se Zelenským neobjevilo),“ prohlásil Rubio, podle něhož se po rozhovorech v Petrohradu uvidí, zda se podaří dosáhnout určitého pokroku.

Witkoff navrhne Putinovi přímé jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s Volodymyrem Zelenským ve snaze dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině, napsal server Politico.

Šlo by o první takový summit od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Podle serveru norský premiér Jonas Gahr Störe, který schůzku v Oslu uspořádal, uvedl, že Witkoff v Rusku předloží návrhy mírových podmínek, včetně myšlenky třístranného americko-ukrajinsko-ruského summitu.

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