Jednání Witkoffa se Zelenským v Oslu bylo pozitivní, hlásí Rubio z Indie

Witkoff z Norska odletěl do Petrohradu, kde se dnes podle agentury Reuters setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Bylo to pozitivní, nic neočekávaného ani překvapivého (se na schůzce se Zelenským neobjevilo),“ prohlásil Rubio, podle něhož se po rozhovorech v Petrohradu uvidí, zda se podaří dosáhnout určitého pokroku.
Witkoff navrhne Putinovi přímé jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s Volodymyrem Zelenským ve snaze dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině, napsal server Politico.
Šlo by o první takový summit od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Podle serveru norský premiér Jonas Gahr Störe, který schůzku v Oslu uspořádal, uvedl, že Witkoff v Rusku předloží návrhy mírových podmínek, včetně myšlenky třístranného americko-ukrajinsko-ruského summitu.