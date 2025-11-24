Američané s mírovým plánem dotírali na Ukrajince v Ženevě, i tak z něho zbylo málo

Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23. listopadu 2025)

Původní americký plán, který podle médií vypracovaly Spojené státy v součinnosti s Moskvou, měl 28 bodů, z nichž některé vyvolaly na Ukrajině a mezi jejími evropskými spojenci znepokojení. Obsahovaly totiž například ustanovení o územních ústupcích Ukrajiny, zahrnující také oblasti, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit.

Ukrajina se má dále mimo jiné zavázat, že země nevstoupí do NATO, a plán hovoří také o omezení velikosti ukrajinské armády. Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů.

Spojené státy i při samotných ženevských jednáních podle AFP vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby jejich návrhy přijala. Ačkoli tlak Washingtonu na schůzce polevil, „celkový tlak“ přetrvává, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Kyslycja v pondělí ženevská jednání označil za „intenzivní, ale produktivní“ úsilí, které vedlo k podstatně revidovanému návrhu. Ten prý obě strany vnímaly nakonec pozitivně.

Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští představitelé v Ženevě zdůraznili, že nejsou oprávněni rozhodovat o územních ústupcích. Podle ukrajinské ústavy navíc taková rozhodnutí vyžadují celostátní referendum.

Kyslycja uvedl, že nový návrh mírového plánu se jen málo podobá dřívějšímu uniklému návrhu, který minulý týden v Kyjevě vyvolal pobouření. „Z původní verze zbylo jen velmi málo,“ uvedl. „Vytvořili jsme pevný základ pro dohodu a identifikovali jsme několik oblastí, kde by kompromis mohl být možný. V ostatních případech musí rozhodnutí vzejít od lídrů,“ uzavřel Kyslycja.

Poradce ruského prezidenta pro zahraniční politiku Jurij Ušakov ale v pondělí kritizoval evropské protinávrhy vůči původnímu mírovému plánu. „Evropský plán je na první pohled... naprosto nekonstruktivní a pro nás nefunguje,“ řekl Ušakov novinářům v Moskvě.

Z původního amerického mírového plánu se Moskvě mnoho ustanovení jeví přijatelných. Podle Reuters evropští spojenci Ukrajiny mimo jiné navrhují odložit debaty o územních změnách na později a pro Ukrajinu chtějí bezpečnostní záruky ze strany USA.

Válka na Ukrajině

