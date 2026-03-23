„Někdo mě náhodou natočil, když jsem jel po dálnici I-95, aniž bych o tom věděl, a než jsem se nadál, stal jsem se internetovou senzací,“ říká muž, který si přezdívá Palm Beach Pete, ve videu zveřejněném na internetu. „Měl jsem telefon vypnutý asi čtyři hodiny a netušil jsem, že se to tak rozjelo.“
„Jsem prostě Palm Beach Pete, dneska si zahraju tenis, zajdu do města na oběd...“ řekl. „S Jeffreyem Epsteinem nemám nic společného. Je to velmi špatný člověk a je mrtvý – a já jsem naživu,“ tvrdí na videu muž.
Ani video zveřejněné na instagramovém účtu @not.epstein konspirační teorie o tom, že je tento muž s přezdívkou Pete ve skutečnosti živý Jeffrey Epstein, neutišilo. „Epstein se nezabil,“ sdělil jeden muž své domněnky webu floridské stanice CBS12 News. „Myslím, že je ještě naživu. Upřímně řečeno, mohl by být pořád na tom ostrově,“ řekl další. „Je to děsivá podoba. Nechci tady vídat Jeffreyho Epsteina,“ řekla stanici jedna žena.
Podobně vyznívají i komentáře na sociálních sítích. Spousta kometujících se domnívá, že jde o výtvor umělé inteligence, jiní zase požadují test DNA. Pete v rozhovoru pro bulvární TMZ řekl, že v minulosti byl na několika večírcích, na kterých byl i Jeffrey Epstein. Podle svých slov se s ním ale nikdy nebavil.
Jeffrey Epstein byl vlivný finančník a odsouzený delikvent. V rámci tajné dohody byl v roce 2008 obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
Jeho smrt se záhy stala předmětem konspiračních teorií. Zahraniční média řešila například to, jak je možné, že takto ostře sledovaný vězeň nebyl lépe hlídán. Konspirace přiživily i jeho vazby na vlivné osobnosti a částečné odtajnění Epsteinových spisů, ve kterých se objevili právě například americký prezident Donald Trump nebo bývalý prezident USA Bill Clinton.