Záznamy ukazují, že Epstein opakovaně usiloval o osobní schůzku s ruským prezidentem. Rusko se v dokumentech objevuje celkem 5553krát. Jméno prezidenta Vladimira Putina ve spisech figuruje nejméně v 1005 případech. Epstein svému okolí tvrdil, že by mohl Kremlu radit, jak přilákat západní investice. V roce 2013 o této možnosti psal například tehdejšímu izraelskému premiérovi Ehudu Barakovi, jak upozornila zpravodajská stanice CNN.
Prostředníkem v jeho snahách byl také někdejší norský premiér a bývalý generální tajemník Rady Evropy Thorbjörn Jagland. Politik v e-mailech Epsteinovi potvrdil, že se plánuje s Putinem setkat a předat mu zprávu o tom, že by mu magnát mohl být užitečný.
Epstein si na délce případného setkání s Putinem zakládal, požadoval minimálně dvě až tři hodiny. Dokumenty nicméně neuvádějí, zda ke schůzce skutečně došlo. Sexuální delikvent pak v korespondenci premiérovi Barakovi sdělil, že o schůzku s ním stál sám Putin. Nakonec ji prý ale Epstein odmítl. Nelíbilo se mu totiž, že by na ekonomické konferenci v Petrohradě nebyl prezidentovým hlavním hostem a setkání by proběhlo jen na okraj akce.
Finančník se s tím nesmířil a pokusil se vyjednat schůzku skrze spoluzakladatele sítě LinkedIn Reida Hoffmana. Ani spolupracovník Hoffmana mu pozvánku do Kremlu nezajistil: „Nepodařilo se mi Reida přesvědčit, aby změnil svůj rozvrh a šel se s tebou setkat s Putinem,“ napsal a zprávu zakončil mrkajícím smajlíkem.
Hoffman několik dní po zveřejnění Epsteinových spisů prohlásil, že na Epsteina nikdy neměl osobní vazby.
Kromě Putina udržoval Epstein pravidelné kontakty s Vitalijem Čurkinem, dlouholetým ruským velvyslancem při OSN. Po Čurkinově náhlém úmrtí v roce 2017 dokonce Epstein nabízel pomoc jeho synovi Maximovi s hledáním práce ve finančním sektoru v New Yorku.
Premiér Donald Tusk na začátku února po odtajnění dalších spisů oznámil, že země zahájí vyšetřování možných vazeb sexuálního delikventa na ruské tajné služby. Tusk vyslovil podezření, zda celá pedofilní aféra nebyla spoluorganizována Kremlem s cílem získat kompromitující materiály na světové lídry.
Kreml jakékoli napojení na Epsteina odmítá. Mluvčí Dmitrij Peskov označil teorie o magnátovi jako ruském špionovi za nesmyslné a vyzval novináře, aby jimi neztráceli čas. „Zní to jako dobrý vtip, ale neztrácejme čas,“ řekl.
Analytici CNN se spíše kloní k názoru, že se Epstein snažil stylizovat do role důležitého geopolitického hráče. Dokumenty však potvrzují, že Rusko osobně navštívil, například v listopadu 2002 letěl svým soukromým letadlem do Moskvy a Petrohradu.
Laciný ukrajinský eskort
Vazby Jeffreyho Epsteina na Ukrajinu měly podle spisů velmi konkrétní a temnější podobu. E-maily, o kterých informovala deník The Kyiv Independent , odhalují úzkou spolupráci s modelingovými agenturami v Kyjevě, konkrétně Linea 12 Models a L-Models.
V jedné z konverzací z roku 2010 jsou tyto dvě agentury označeny za jediné spolehlivé v ukrajinské metropoli. Ostatní menší firmy pisatel, jehož jméno je ve spisech začerněno, označil za zdroje „levného eskortu“.
Součástí těchto zpráv byly fotografie konkrétních žen, ze kterých si Epsteinovi spolupracovníci vybírali. Klíčovou postavou byl v tomto směru francouzský agent Jean-Luc Brunel, který Kyjev pravidelně navštěvoval za účelem hledání nových žen.
Brunel, který byl později obviněn ze znásilnění nezletilých a v roce 2022 zemřel ve vězení, si s majitelkou jedné z kyjevských agentur Mashou Manyukovou dopisoval o smlouvách pro ukrajinské modelky a jejich cestách do USA. Manyuková se hájila tím, že o Epsteinovi ani o Brunelových aktivitách nevěděla.
Záznamy odkrývají i logistiku těchto operací. V dubnu 2011 Epstein obdržel e-mail s nabídkou letenek z New Yorku do Kyjeva. Všechny varianty počítaly s lety ruské společnosti Aeroflot a mezipřistáním v Moskvě.
Ukrajinská stopa zahrnuje také luxusní ubytování. V roce 2012 Epsteinova asistentka Lesley Groffová zařizovala rezervaci v pětihvězdičkovém hotelu Hyatt v centru Kyjeva. Pokoj měl být rezervován přímo přes kancelář šéfa hotelového řetězce Thomase Pritzkera.
Kromě modelek a hotelů se Epstein zajímal i o ukrajinské nemovitosti. Spisy obsahují rozsáhlou korespondenci z roku 2017 o plánu koupit historické sídlo ve Lvově na ulici Boryse Romanyckého.
Budovu v roce 2015 pořídila za 128 500 dolarů ukrajinská obchodnice s uměním Anastasija Syroočenková. Finance poskytla společnost Lviv Enterprises LLC. Epstein v e-mailech spekuloval o pochybné minulosti původní majitelky nemovitosti.
Zajímavý je také Epsteinův zájem o ukrajinskou politiku v době prezidentské kampaně v roce 2019. Svému kontaktu tehdy doporučoval, aby začal sledovat dění kolem Volodymyra Zelenského, vítěze voleb.
V kontextu Ukrajiny Epstein cynicky poznamenal, že tamní „sofistikovaná korupce“ nabízí příležitost k vydělání obrovských peněz. Svému kontaktu napsal, že by ji v budoucnu rád viděl jako „ženskou oligarchyni“.
Dokumenty zachycují i diskusi o výsledcích ukrajinských voleb mezi Epsteinem a tehdejším slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem. Lajčák v e-mailu poznamenal, že Rusové nenávidí Petra Porošenka, což by po nástupu Zelenského, který Porošenka nahradil ve funkci, mohlo pomoci vyřešit konflikt.
22. prosince 2025