Patoložka tehdy dospěla k závěru, že Epsteinova zranění nasvědčují sebevraždě a že nic neukazuje na cizí zavinění. Epstein byl nalezen mrtvý ve vězení 10. srpna 2019 v New Yorku, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Doktorka Barbara Sampsonová, hlavní soudní lékařka v době Epsteinovy pitvy, která dospěla k závěru, že šlo o sebevraždu, již dříve uvedla: „Pevně si stojím za naším určením příčiny a způsobu smrti pana Epsteina.“ Stanice BBC požádala Sampsonovou o další vyjádření.
Freeman působil jako soudní znalec pro určování příčin smrti pro generální prokurátory v USA v případech úmrtí v policejní vazbě, včetně případu George Floyda v Minnesotě. Svou práci a spisy newyorského úřadu soudního lékařství zveřejnil poté, co v pondělí večer prezentoval svá zjištění v Londýně. Své závěry zakládá na spisech a fotografiích ze zprávy soudní lékařky, jež mu poskytl Epsteinův bratr Mark Epstein. Ten vždy tvrdil, že jeho bratr byl zavražděn.
Freeman uvedl, že jeho analýza je nezávislá a že za ni od Marka Epsteina nedostal zaplaceno. Jeho výzkum neprošel odborným recenzním řízením. Expert tvrdí, že důkazy nejvíce odpovídají uškrcení pomocí škrtidla, které pak bylo pravděpodobně použito k zavěšení těla na palandu.
Poznamenal, že nad ranou po škrtidle na Epsteinově krku se zřejmě nacházely stopy po nehtech, což „by odpovídalo uškrcení, zejména zezadu, a snaze oběti odstranit škrtidlo z krku. (...) Zranění a to, jak bylo tělo nalezeno, si neodpovídají. Zbývá tedy jediné vysvětlení, a to, že smrt byla důsledkem vraždy.“ Pitevní zpráva naopak uvádí, že příčinou úmrtí byla zřejmě sebevražda oběšením a že nebyla nalezena obranná zranění, která oběti škrcení mají.
Freeman uvedl, že by při vyšetřování úmrtí oběšením ve vazbě očekával fotografii pořízenou ještě předtím, než bylo tělo sundáno. Podle ministerstva spravedlnosti dozorce, který Epsteina našel, okamžitě přivolal na pomoc kolegu, spustil tělo na podlahu a zahájil oživování. Epstein zemřel měsíc poté, co byl krátce pod zvýšeným dohledem kvůli riziku sebevraždy, uvádí zpráva ministerstva.
Na otázku, kdo mohl Epsteina zabít, pokud je jeho výklad důkazů správný, Freeman odpověděl, že nemá „sebemenší tušení“. „Na to žádný názor nemám. To vůbec nebylo předmětem mého šetření,“ dodal. Když čelil námitce, zda jeho pohled nesklouzává ke konspiračním teoriím, reagoval: „Mám ten luxus, že můžu říct: neberte mě za slovo, ať se na to každý podívá sám. (...) Jsem akademik. Rád si vyslechnu teorie lidí o věcech, které jsou podložené.“
Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa či bývalého prezidenta Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2008 byl Epstein odsouzen za navádění nezletilé osoby k prostituci, za což byl zapsán do registru sexuálních delikventů. Podle kontroverzní tajné dohody s obžalobou byl odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. O jedenáct let později byl obviněn z provozování sítě nezletilých dívek za účelem sexuálního zneužívání. V roce 2019 byl nalezen mrtvý v newyorské věznici, kde čekal na soudní proces.