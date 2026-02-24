Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA

Zesnulý sexuální delikvent Jeffrey Epstein ukrýval počítače, fotografie a další materiály ve skladovacích prostorech napříč USA. Uvádí to portál The Telegraph. Podle něj nově odhalené dokumenty naznačují, že úřady tyto sklady nikdy neprohledaly, přestože panovalo podezření, že Epstein shromažďoval kompromitující materiály.
Americký finančník Jeffrey Epstein

Americký finančník Jeffrey Epstein | foto: MAFRA

Dokumentace, kterou The Telegraph získal, ukazuje, že si Epstein najal soukromé detektivy, aby před policejní razií z roku 2005 odnesli techniku z jeho domu v Palm Beach na Floridě. E-maily i výpisy z kreditek potvrzují, že materiál následně uložili do pronajatých skladů v různých státech USA. Tehdejší policejní šéf později uvedl, že dům působil „vyčištěným dojmem“.

Sebevražda ve vězení

Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde však v roce 2019 spáchal sebevraždu.

Celkem si Epstein pronajal nejméně šest skladovacích jednotek. Ukládal do nich věci ze svých nemovitostí, včetně počítačů z ostrova Little Saint James v Karibiku. Za jeden ze skladů platil finančník už od roku 2003 a platby pokračovaly až do roku 2019.

Z přezkoumaných příkazů k domovní prohlídce nevyplývá, že by americké úřady některý z externích skladů prohledaly, uvádí The Telegraph.

Finančník podle svědectví soustavně dokumentoval svůj život i lidi ze svého okolí, včetně vlivných osobností v čele s bývalým britským princem Andrewem, prezidentem Donaldem Trumpem nebo podnikatelem Billem Gatesem. Přesto se dosud neobjevily jednoznačné důkazy o rozsáhlém kompromitujícím archivu. Právě tento rozpor podle The Telegraphu posiluje podezření, že některé materiály mohou stále chybět – nebo ležet v dosud neprověřených skladech.

Soukromé detektivy váže mlčenlivost

Fotografie z roku 2012 zachycují jeden z těchto prostor zaplněný krabicemi, technikou a elektronikou. Některé sklady nabízely nepřetržitý přístup bez nutnosti kontaktu s personálem, což zajišťovalo soukromí.

Nové získané e-maily podle The Telegraphu rovněž ukazují, že soukromí detektivové pronajali na Epsteinův pokyn skladovací jednotku na Manhattanu v New Yorku. Nájem vycházel na 500 dolarů (přes deset tisíc korun) měsíčně a částky odcházely přímo z jeho kreditní karty.

Další komunikace naznačuje, že finančníkovi zaměstnanci přesunuli počítače a CD z ostrova Little Saint James do skrytých skladů a uvažovali také o vymazání starších zařízení před jejich likvidací.

Řada lidí, kteří pro Epsteina pracovali, zůstává vázána mlčenlivostí. Soukromí detektivové z agentury Riley Kiraly odmítli jeho zakázky komentovat s odkazem na důvěrnost spolupráce. Z korespondence navíc vyplývá, že část jejich práce zadávali právníci, takže se na ni může vztahovat advokátní tajemství, které trvá i po Epsteinově smrti. Podobně zdrženlivě reagovali i někteří bývalí zaměstnanci a správci skladů.

FBI po Epsteinově zatčení v roce 2019 zabavila několik desítek elektronických zařízení z jeho domu v New Yorku i z ostrova.

Vyšetřovatelé uvedli, že nenašli důkazy o tom, že by Epstein vydíral prominentní lidi nebo si vedl seznam klientů. Interní zprávy podle The Telegraphu tvrdí, že nenašli žádná videa, která by zachycovala zneužívání ze strany jiných lidí než Epsteina a jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové. V jeho domech se přitom podle svědků nacházely kamery.

