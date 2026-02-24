Dokumentace, kterou The Telegraph získal, ukazuje, že si Epstein najal soukromé detektivy, aby před policejní razií z roku 2005 odnesli techniku z jeho domu v Palm Beach na Floridě. E-maily i výpisy z kreditek potvrzují, že materiál následně uložili do pronajatých skladů v různých státech USA. Tehdejší policejní šéf později uvedl, že dům působil „vyčištěným dojmem“.
Sebevražda ve vězení
Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde však v roce 2019 spáchal sebevraždu.
Celkem si Epstein pronajal nejméně šest skladovacích jednotek. Ukládal do nich věci ze svých nemovitostí, včetně počítačů z ostrova Little Saint James v Karibiku. Za jeden ze skladů platil finančník už od roku 2003 a platby pokračovaly až do roku 2019.
Z přezkoumaných příkazů k domovní prohlídce nevyplývá, že by americké úřady některý z externích skladů prohledaly, uvádí The Telegraph.
Finančník podle svědectví soustavně dokumentoval svůj život i lidi ze svého okolí, včetně vlivných osobností v čele s bývalým britským princem Andrewem, prezidentem Donaldem Trumpem nebo podnikatelem Billem Gatesem. Přesto se dosud neobjevily jednoznačné důkazy o rozsáhlém kompromitujícím archivu. Právě tento rozpor podle The Telegraphu posiluje podezření, že některé materiály mohou stále chybět – nebo ležet v dosud neprověřených skladech.
Soukromé detektivy váže mlčenlivost
Fotografie z roku 2012 zachycují jeden z těchto prostor zaplněný krabicemi, technikou a elektronikou. Některé sklady nabízely nepřetržitý přístup bez nutnosti kontaktu s personálem, což zajišťovalo soukromí.
Nové získané e-maily podle The Telegraphu rovněž ukazují, že soukromí detektivové pronajali na Epsteinův pokyn skladovací jednotku na Manhattanu v New Yorku. Nájem vycházel na 500 dolarů (přes deset tisíc korun) měsíčně a částky odcházely přímo z jeho kreditní karty.
Další komunikace naznačuje, že finančníkovi zaměstnanci přesunuli počítače a CD z ostrova Little Saint James do skrytých skladů a uvažovali také o vymazání starších zařízení před jejich likvidací.
Řada lidí, kteří pro Epsteina pracovali, zůstává vázána mlčenlivostí. Soukromí detektivové z agentury Riley Kiraly odmítli jeho zakázky komentovat s odkazem na důvěrnost spolupráce. Z korespondence navíc vyplývá, že část jejich práce zadávali právníci, takže se na ni může vztahovat advokátní tajemství, které trvá i po Epsteinově smrti. Podobně zdrženlivě reagovali i někteří bývalí zaměstnanci a správci skladů.
FBI po Epsteinově zatčení v roce 2019 zabavila několik desítek elektronických zařízení z jeho domu v New Yorku i z ostrova.
Vyšetřovatelé uvedli, že nenašli důkazy o tom, že by Epstein vydíral prominentní lidi nebo si vedl seznam klientů. Interní zprávy podle The Telegraphu tvrdí, že nenašli žádná videa, která by zachycovala zneužívání ze strany jiných lidí než Epsteina a jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové. V jeho domech se přitom podle svědků nacházely kamery.