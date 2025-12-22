Ministerstvo vymazalo z Epsteinových spisů fotku s Trumpem. Po kritice ji vrátilo

Ministerstvo nejprve uvedlo, že „kvůli opatrnosti a dalšímu přezkoumání fotografii dočasně odstranili“. Později ale informovalo: „Zjistili jsme, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tam byly zachyceny nějaké Epsteinovy oběti, a tak jsme ji poté opět zveřejnili.“
Snímek z Epsteinova newyorského sídla zachycuje stůl s několika zarámovanými fotografiemi a také otevřenou zásuvku s dalšími fotkami. V otevřeném šuplíku stolu je vidět i fotka Trumpa.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že federální prokurátoři v New Yorku označili snímek s Trumpem jako potenciálně ohrožující Epsteinovy oběti. Nejprve nevysvětlené odstranění fotky vyvolalo v sobotu vlnu obvinění ze strany demokratů kvůli podezření z politického zasahování ve prospěch prezidenta, který byl dříve Epsteinovým přítelem.
V neděli ráno náměstek americké ministryně spravedlnosti Todd Blanche vysvětlil, že odstranění fotografií z pátečního zveřejnění Epsteinových spisů nemá s prezidentem nic společného. Trval na tom, že fotografie budou znovu zveřejněny, jakmile se rozhodne, jestli je nutné materiály redigovat.
Blanche uvedl, že k odstranění celkem 16 fotografií došlo po žádosti skupin hájících práva obětí. „Nemáme dokonalé informace. Když jsme od skupin hájících práva obětí dostali takový signál, fotografie jsme raději odstranili a prošetřili,“ řekl.
„Musíme chránit oběti“
„Viděla jsem řadu jmen přeživších, která nikdy neměla být zveřejněna, přitom jejich identitu je potřeba chránit. Systém selhal,“ uvedla obhájkyně práv obětí Gloria Allredová s tím, že její obavy se týkají i zachycení podob obětí na fotografiích.
Jedna z obětí Epsteina, která v roce 2009 nahlásila sexuálního delikventa, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), v nedělním dopise ministerstvu spravedlnosti uvedla, že její jméno bylo v dokumentech neoprávněně zveřejněno, přestože jí předtím nebylo umožněno nahlédnout do svého spisu.
„Ten rozpor je zarážející,“ napsala oběť v redigovaném dopise zveřejněném na X. „Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že můj spis vyžaduje delší přezkoumání, aby se zjistilo, zda jsou úpravy vhodné – přesto nemělo žádný problém zveřejnit mou totožnost v rámci hromadného zveřejnění,“ uvedla.
Situace přichází v době, kdy Trumpova administrativa čelí kritice za to, že spisy zveřejnila jen částečně, přestože zákon vyžadoval publikaci kompletní verze.
Lídr demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries v pořadu ABC This Week uvedl, že „toto první zveřejnění dokumentů je nedostatečné“. „Nesplňuje požadavky zákona,“ argumentoval.
Dále řekl, že právní předpisy vyžadují, aby ministerstvo spravedlnosti „do 15 dnů poskytlo Kongresu a americkému lidu písemné vysvětlení, proč zadrželo určité dokumenty“.
Komentáře přišly poté, co kalifornský zástupce Ro Khanna, Jeffriesův kolega z Demokratické strany, prohlásil, že by mělo být zahájeno řízení o odvolání generální prokurátorky Pam Bondiové z funkce kvůli tomu, že do 19. prosince nezveřejnila všechny dokumenty týkající se Epsteina. Tento termín stanovil zákon o transparentnosti Epsteinových spisů, jehož spoluautorem je Khanna.
V neděli Blanche vysvětloval, že vláda neměla čas prostudovat všechny spisy a provést úpravy nezbytné k ochraně obětí.
„Je to velmi jednoduché a jasné,“ řekl Blanche. „Zákon také vyžaduje, abychom chránili oběti. A proto stále přezkoumáváme dokumenty a pokračujeme v našem procesu. Jednoduše proto, abychom chránili oběti.“
Všechna fakta na stůl, žádá demokrat
„Pam Bondiová, je to pravda? Co dalšího se tají? Potřebujeme transparentnost pro americkou veřejnost,“ napsali v sobotu na X demokraté z výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů poté, co ze spisu zmizela některé snímky.
Ministerstvo spravedlnosti ve svém prohlášení uvedlo: „Fotografie a další materiály budou nadále přezkoumávány a redigovány v souladu se zákonem a s velkou opatrností.“
Demokraté tvrdí, že dosud zveřejněné soubory byly silně redigovány a vybrány tak, aby vykreslily demokraty, včetně bývalého prezidenta Billa Clintona, ve špatném světle.
Republikáni ve výboru na to reagovali tím, že dřívější zprávy vybrané demokraty podle nich „opakovaně zveřejňovaly pečlivě vybrané upravené fotografie, aby získaly politické body a vytvořily falešnou zprávu proti prezidentu Trumpovi“.
Demokratický senátor Tim Kaine z Virginie řekl NBC, že pokud existují nezodpovězené otázky ohledně Clintonova vztahu s Epsteinem, exprezident „by se jimi měl zabývat, a já předpokládám, že tak učiní.“
„Položme všechna fakta na stůl a pak si sami lidé mohou udělat vlastní úsudek o komkoli, kdo má spojitost s tímto příšerným případem,“ dodal Kaine.
Redigování ministerstva spravedlnosti bylo v některých případech podle všeho přehnané, míní britský deník The Guardian. Upravena byla třeba fotografie Clintona a zpěváků Michaela Jacksona a Diany Rossové v letadle kvůli zakrytí tváře dítěte. Později se ukázalo, že se jednalo o Jacksonova syna a že neupravená fotografie je snadno dostupná v komerčních fotoarchivech.