Miliardář podle e-mailů rovněž napsal, že Trump „věděl o těch dívkách“, podle stanice CNN zřejmě v souvislosti s Trumpovým tvrzením, že Epsteina vyhodil ze svého floridského klubu Mar-a-Lago za to, že tam vyhledával mladé dívky, jež tam pracovaly. Mnoho z těchto dívek bylo v té době nezletilých, připomíná deník The New York Times (NYT).
V dalším e-mailu finančník podle NYT přemítal o tom, jak se postavit otázkám médií ohledně jeho vztahu s Trumpem, který v té době začínal být politickou osobností známou po celé zemi. E-maily byly odeslány před tím, než se Trump poprvé stal prezidentem.
Adresáty byli Epsteinova přítelkyně a spolupachatelka Ghislaine Maxwellová, jež je nyní v americkém vězení, a spisovatel a novinář Michael Wolff. Žádný z e-mailů neobdržel ani neposlal Trump, který v souvislosti s Epsteinovým případem nebyl obviněn z žádného trestného činu, uvedla CNN.
Trump připouští, že se s finančníkem v minulosti přátelil, ale tvrdí, že jejich přátelství skončilo okolo roku 2004. Epstein, který byl obviněn ze sexuálních zločinů, spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, kde čekal na pokračování soudního procesu. Demokraté ze sněmovního výboru pro dohled však uvedli, že e-maily vyvolávají nové otázky o vztahu mezi oběma muži.
Výbor zprávy získal, když si vyžádal tisíce dokumentů z Epsteinovy pozůstalosti na začátku tohoto roku, podle prohlášení demokratů je to asi 23 tisíc různých materiálů. Diskuse o dokumentech souvisejících s Epsteinovým případem, jež původně slíbila zveřejnit Trumpova administrativa, tak podle BBC zřejmě opět naberou na intenzitě poté, co skončí nynější platební neschopnost americké vlády. List NYT v létě informoval, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Trumpovi řekla, že jeho jméno ve spisech figuruje.
Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.