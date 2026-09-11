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Húsíové ovládli klíčový ostrov Perim v Rudém moři, přeprava ropy je v ohrožení

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  11:32aktualizováno  11:32
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Jemenští povstalci Húsíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab v Rudém moři. Jde o klíčové body k získání kontroly nad touto úžinou, která získala na významu poté, co Saúdská Arábie začala své ropné tankery posílat právě tudy namísto Hormuzského průlivu.

„Lodě přepravující ozbrojené bojovníky z hnutí Húsíů připluly na ostrov Majún (známý také pod názvem Perim) poté, co se z něj včera stáhly vládní síly,“ uvedl vládní zdroj.

Agentura Reuters uvedla, že se vládní jednotky z ostrova, který rozděluje průliv na dva námořní kanály, stáhly až v pátek. Už ve čtvrtek také agentury informovaly o tom, že rebelové převzali kontrolu nad významným přístavem Muchá v Rudém moři.

Húsíové zahájili ofenzivu minulý týden s cílem ovládnout průliv Báb al-Mandab, který patří k významným obchodním námořním trasám. Tato strategická úžina spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Její význam se dále zvýšil s výrazným poklesem námořní přepravy v Hormuzském průlivu kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.

V posledních týdnech zesílily boje mezi povstalci, provládními jednotkami a Saúdskou Arábií, která podporuje protipovstaleckou koalici. Šíitští Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Podporuje a financuje je Írán a v posledních letech se stali významnou vojenskou silou v regionu.

V jemenské občanské válce bojují s podporou Teheránu proti mezinárodně uznávané, převážně sunnitské vládě, která sídlí v Adenu a kterou podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií. Od roku 2022 v Jemenu platilo příměří dojednané OSN.

Perim

Perim

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