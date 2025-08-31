Húsíové vtrhli do kanceláří OSN v Jemenu. Zadrželi nejméně 11 zaměstnanců

Tiskové agentury už odpoledne informovaly o raziích povstalců v kancelářích Světového potravinového programu (WFP) a Dětského fondu OSN (UNICEF), které dávají do souvislosti se zabitím předsedy povstalecké vlády Ahmada Rahavího a několika ministrů při čtvrtečním izraelském úderu.
„Důrazně odsuzuji novou vlnu svévolného zadržování pracovníků OSN v Saná a Hudajdě, jakož i násilné vniknutí do prostor OSN a zabavení majetku OSN. Zadrženo bylo nejméně 11 pracovníků OSN,“ uvedl Grundberg v prohlášení s tím, že požaduje jejich „okamžité a bezpodmínečné“ propuštění.
Mluvčí Světového potravinového programu (WFP) Abeer Etefaová už odpoledne AFP sdělila, že místní bezpečnostní složky v neděli ráno provedly zátah v kancelářích agentury v Saná a zatkly jednoho ze zaměstnanců. Terčem razií se staly také kanceláře Dětského fondu OSN (UNICEF), uvedl jiný představitel OSN a také zástupce Húsíů, kteří hovořili s agenturou AP pod podmínkou zachování anonymity.
Bezpečnostní zdroj agentury v Saná poté agentuře AFP řekl, že při nedělních raziích bylo zatčeno sedm zaměstnanců WFP a tři pracovníci UNICEF.
Nedělní razie jsou dalšími z mnoha zásahů povstalců proti OSN a dalším mezinárodním organizacím, které působí v oblastech, jež jsou pod kontrolou Húsíů. Ti už v minulosti zadrželi desítky zaměstnanců OSN stejně jako pracovníky humanitárních a občanských skupin či v neděli již uzavřeného amerického velvyslanectví v Saná. Když letos v lednu povstalci zadrželi osm zaměstnanců OSN, pozastavila organizace svou činnost v provincii Saada, baště Húsíů na severu Jemenu.
Izraelci zabili husíjského premiéra
Nedělním raziím předcházely čtvrteční izraelské vzdušné údery, při nichž zahynul premiér Rahaví. Mezi oběťmi byli také ministr zahraničí, vicepremiér a ministr pro místní rozvoj, ministři energetiky a turismu a také vlivný náměstek ministra vnitra, píše AP s odvoláním na dva zdroje z řad povstalců a rodiny obětí. Ministr obrany podle nich útok přežil a samotný ministr vnitra, jedna z nejvlivnějších postav hnutí, se čtvrtečního jednání vlády nezúčastnil.
Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 je Raváhí nejvyšším politickým představitelem Húsíů, o němž je známo, že byl zabit při izraelském úderu, píše AFP. Čtvrteční údery proti členům vlády podle AFP rozhněvaly vedení povstalců, kteří pohrozili zintenzivněním útoků proti Izraeli a začali hromadně zatýkat. Bezpečnostní zdroj AFP v sobotu řekl, že Húsíové zatkli v Saná, v Amránu na severu země a Dhamáru na jihozápadě desítky lidí „podezřelých ze spolupráce s Izraelem“.
Húsíové, financovaní a vyzbrojovaní Teheránem, ovládají sever Jemenu a jemenské pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele. Mnohokrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Húsíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.
Britská vojenská námořní služba UKMTO v neděli večer oznámila, že obdržela hlášení o incidentu v Rudém moři nedaleko saúdskoarabského přístavu Janbú. Ten leží asi 1000 kilometrů od jemenských hranic. Plavidlo ohlásilo „dopad neznámého projektilu do moře a hlasitou ránu v těsné blízkosti lodi“, uvedla UKMTO s tím, že posádka je v bezpečí a loď pokračuje v plavbě. K incidentu se nikdo nepřihlásil a nebylo bezprostředně jasné, kdo je za něj zodpovědný.