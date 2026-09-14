Poškozený ropovod představuje pro Rijád klíčovou alternativu k námořní přepravě přes Hormuzský průliv. Saúdská Arábie jím v posledních šesti měsících posílala zhruba čtyři miliony barelů ropy denně do přístavu Janbú na pobřeží Rudého moře.
Trasa tak umožňovala obejít dopady válečného uzavření průlivu, které ochromilo vývoz ze sousedních zemí.
Teď Saúdům rychle docházejí zásoby, kterými mohou výpadek pokrýt. V Janbú mají podle deníku The Guardian ropu jen na pět až sedm dní vývozu.
Další zásoby drží v egyptských přístavech Ajn Suchna a Sídí Kírír, ani ty ale podle listu nejsou plné. Bez obnovení provozu ropovodu proto Saúdská Arábie nakonec nebude mít čím dodávky nahradit.
Rijád neřekl, jak rozsáhlé škody útok způsobil ani kdy se podaří ropovod znovu zprovoznit. Zdroje agentury Reuters se v odhadech rozcházejí. Jeden počítá až se šesti týdny oprav, podle jiného by Saúdové mohli provoz obnovit dříve a částečně pokračovat v čerpání už během oprav.
Výpadek dodávek přichází ve chvíli, kdy na trhu s ropou už tak chybí dostatek suroviny. Cena severomořské ropy Brent v neděli vzrostla o více než 3,4 procenta na 108 dolarů za barel (zhruba 2 500 korun), nejvýše od května. Americká nafta v pátek poprvé v průměru překonala šest dolarů za galon (zhruba 37 korun za litr).
Saúdská Arábie z pátečního útoku viní ozbrojence, kteří podle ní vyslali drony z Iráku. Zároveň čelí útokům jemenských povstalců Húsíů, kteří míří na její ropnou infrastrukturu i lodní dopravu. Húsíové své útoky označují za součást nově námořní blokády Saúdské Arábie.
Húsíové, kteří dosud ovládali rozsáhlé části severu Jemenu včetně metropole Saná a přístavu Hudajda, v posledních dnech postoupili podél pobřeží. Ve čtvrtek získali kontrolu nad pobřežím a ostrovy v Rudém moři. Následující den upevnili svou kontrolu nad strategickým průlivem Báb al-Mandab, kterým prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem.