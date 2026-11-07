Sýrie pomůže Saúdům a Jemenu v boji proti Húsíům, vyšle tisíce vojáků, tvrdí zdroje

Damašek do Saúdské Arábie podle jemenských zdrojů vyšle 3 tisíce vojáků, včetně důstojníků a expertů. Jejich nasazení bylo sjednáno tento týden během návštěvy syrského prezidenta Ahmada Šary v Rijádu.
Jedná se pouze o první fázi, přičemž celkový plánovaný kontingent má mít sílu 10 tisíc vojáků. Není zřejmé, zda stovky syrských vojáků, kteří podle jiných zdrojů na saúdsko-jemenské hranici již působí, jsou do tohoto počtu zahrnuti.
Vojáci na saúdskoarabské straně hranice cvičí vládní síly v používání dronů, zatímco ti na jemenské straně hranice dronové operace proti Húsíům dokonce řídí.
Mezinárodně uznávaná vláda sídlící v Adenu i Rijád v minulosti žádaly o mezinárodní podporu proti Húsíům. Syrské jednotky představují první nasazení zahraničních sil v konfliktu, který se letos v létě po několika letech relativního klidu opět rozhořel.
Francouzské jednotky se však již podílejí na obraně ropného terminálu v přístavu Janbu, který leží na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. Británie v říjnu oznámila nasazení bojových letounů, které mají chránit území saúdského království.
Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.
Napětí mezi Rijádem a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
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15. října 2026
V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci na pravidelné húsíjské útoky odpovídá údery na povstalecké pozice. Húsíové také v září zahájili ofenzivu a obsadili řadu oblastí v Jemenu včetně dalších částí pobřeží Rudého moře. Podle údajů OSN bylo v důsledku násilí ze svých domovů nuceně vysídleno více než 300 tisíc lidí. Přes 1600 lidí zahynulo.