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Sýrie pomůže Saúdům a Jemenu v boji proti Húsíům, vyšle tisíce vojáků, tvrdí zdroje

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  16:21aktualizováno  16:40
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Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)

Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026) | foto: Osamah AbdulrahmanAP

Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...
Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
29 fotografií
V Saúdské Arábii a Jemenu budou nasazeny tisíce syrských vojáků, stovky jich jsou na obou stranách hranice již nyní. Tvrdí to nejmenované zdroje z jemenských vládních úřadů a armády. Syrští vojáci mají oběma zemím pomáhat v konfliktu s jemenskými húsíjskými povstalci, kteří jsou spojenci íránského režimu. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda ani syrská vláda se zatím oficiálně nevyjádřily.

Damašek do Saúdské Arábie podle jemenských zdrojů vyšle 3 tisíce vojáků, včetně důstojníků a expertů. Jejich nasazení bylo sjednáno tento týden během návštěvy syrského prezidenta Ahmada Šary v Rijádu.

Jedná se pouze o první fázi, přičemž celkový plánovaný kontingent má mít sílu 10 tisíc vojáků. Není zřejmé, zda stovky syrských vojáků, kteří podle jiných zdrojů na saúdsko-jemenské hranici již působí, jsou do tohoto počtu zahrnuti.

Vojáci na saúdskoarabské straně hranice cvičí vládní síly v používání dronů, zatímco ti na jemenské straně hranice dronové operace proti Húsíům dokonce řídí.

Mezinárodně uznávaná vláda sídlící v Adenu i Rijád v minulosti žádaly o mezinárodní podporu proti Húsíům. Syrské jednotky představují první nasazení zahraničních sil v konfliktu, který se letos v létě po několika letech relativního klidu opět rozhořel.

Francouzské jednotky se však již podílejí na obraně ropného terminálu v přístavu Janbu, který leží na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. Británie v říjnu oznámila nasazení bojových letounů, které mají chránit území saúdského království.

Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.

Napětí mezi Rijádem a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

15. října 2026

V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci na pravidelné húsíjské útoky odpovídá údery na povstalecké pozice. Húsíové také v září zahájili ofenzivu a obsadili řadu oblastí v Jemenu včetně dalších částí pobřeží Rudého moře. Podle údajů OSN bylo v důsledku násilí ze svých domovů nuceně vysídleno více než 300 tisíc lidí. Přes 1600 lidí zahynulo.

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