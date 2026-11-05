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Tučné výpalné z prkenic bohatých Saúdů. Jemenští Húsíové nabídli konec konfliktu

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  22:28aktualizováno  22:28
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Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)

Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026) | foto: Mohammed al-MahdiReuters

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Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
Demonstrace Húsíů v jemenském hlavním městě Saná (9. října 2026)
30 fotografií
Jemenští povstalci Húsíové podmínili ukončení konfliktu se Saúdskou Arábií požadavkem na 51 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč), píše list The Wall Street Journal (WSJ). Tato částka má podle Húsíů pokrýt škody, které Saúdská Arábie svou dlouholetou blokádou a útoky způsobila.

Poté, co letos v létě proíránští Húsíové začali útočit na saúdskoarabské ropné tankery v Rudém moři a obsadili pobřeží podél strategické úžiny Báb al-Mandab, se Rijád snažil zjistit, jak může situaci deeskalovat.

Odpovědí byla výše zmíněná suma. Podle WSJ se částka v průběhu doby měnila, ale stále se pohybovala v řádech desítek miliard dolarů. Dalším požadavkem bylo, aby Rijád oficiálně uznal húsíjskou vládu.

Saúdská Arábie se před více než deseti let zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.

Napětí mezi Rijádem a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.

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