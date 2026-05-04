Zelenskyj se sešel s Ficem, chválil podporu Slovenska při snaze vstoupit do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí v Jerevanu na okraj summitu Evropského politického společenství (EPC) sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Na X Zelenskyj uvedl, že hovořili o spolupráci v řadě oblastí či o vzájemných návštěvách. Vyjádřil také vděčnost za slovenskou podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

„Ukrajina je otevřena konstruktivnímu dialogu se Slovenskem a má zájem na rozvoji silných vztahů,“ napsal Zelenskyj, jehož země byla se Slovenskem letos několik měsíců v ostrém sporu kvůli ropovodu Družba. Ten podle Kyjeva v lednu poškodil ruský útok, Bratislava ale tvrdila, že Ukrajina s obnovením tranzitu ropy na Slovensko z politických důvodů otálí.

Slovenský premiér Robert Fico s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu v Arménii. (4. května 2026)
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (5. září 2025)
Zelenskyj ve svém příspěvku, který doprovodil krátkým videem ze setkání, také poznamenal, že s Ficem jednali i o možném zasedání společné mezivládní komise v blízké budoucnosti nebo o členství Ukrajiny v EU.

„Je důležité, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie a je připravené nám na této cestě pomoci. Jsem za to vděčný,“ napsal ukrajinský prezident.

Oba politici jednali také o vzájemné návštěvě. V sobotním telefonátu Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva a slovenský premiér ukrajinského prezidenta zase do Bratislavy. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku ruské invaze v únoru 2022.

Ruskou metropoli už od té doby Fico navštívil opakovaně a chystá se tam i letos 9. května na připomínku konce druhé světové války. Stejnou návštěvu uskutečnil i loni, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO.

