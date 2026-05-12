Bývalou pravou ruku Zelenského Jermaka viní z praní peněz, hrozí mu 12 let

Autor: ,
  10:11aktualizováno  10:11
Ukrajinské úřady v pondělí sdělily bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andriji Jermakovi, že ho podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva. Jermak, který byl svého času pokládán za jednoho z nejmocnějších mužů ve státě, byl loni donucen odstoupit po vypuknutí korupčního skandálu.
Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na Světovém...

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. (21. ledna 2026) | foto: Agence String / SplashNews.com / Splash / ProfimediaProfimedia.cz

Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během...
Ukrajinská protikorupční agentura provedla zátah proti korupčním strukturám v...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf jeho prezidentské kanceláře...
Timur Mindič se svojí ženou Kaťou Verber, která si ještě za svobodna...
33 fotografií

„Nemám žádný dům, mám jen jeden byt,“ řekl Jermak k obvinění novinářům. Podrobněji se chce vyjádřit po skončení vyšetřování.

„Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalily organizovanou skupinu zapojenou do legalizace 460 milionů hřiven (asi 216 milionů korun) v luxusních stavebních projektech u Kyjeva.

Podezření bylo sděleno jednomu z účastníků skupiny, bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře,“ citoval web RBK-Ukrajina z úředního komuniké. Podezřelému hrozí až 12 let vězení a konfiskace majetku.

Oznámení o podezření je na Ukrajině procesní úkon, podnikaný na závěr vyšetřování trestného činu. Vyšetřovaný se tím mění v podezřelého.

NABU a SAP loni v listopadu podnikly u nejbližšího Zelenského spolupracovníka domovní prohlídky. Jermak následně oznámil, že podal demisi, a prezident Zelenskyj jej týž den odvolal.

Stalo se tak v souvislosti s vyšetřováním korupčního skandálu v ukrajinské energetice, kvůli kterému skončili dva ministři.

Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů státní společnosti Enerhoatom provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.