Útočníci rozpoutali střelbu u vjezdu do Jeruzaléma, zabili několik lidí

  10:22
Střelecký útok v Jeruzalémě si vyžádal čtyři mrtvé a dalších pět těžce zraněných lidí bylo převezeno do nemocnic. Izraelská policie informovala, že zneškodnila dva útočníky.

Incident se podle portálu The Times of Israel (ToI) odehrál na křižovatce Ramot u vjezdu do Jeruzaléma. Za útokem podle něj stáli nejméně dva střelci. Bližší podrobnosti o události nejsou v tuto chvíli známy.

Otázka Jeruzaléma patří k nejožehavějším tématům palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu.

Napětí ve městě vzrostlo v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Ta vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců.

