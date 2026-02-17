Zemřel pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, ucházel se i o Bílý dům

Zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, bylo mu 84 let. Oznámila to jeho rodina. Jackson byl spolupracovník vůdce afroamerického hnutí za občanská práva Martina Luthera Kinga Jr. V 80. letech se dvakrát neúspěšně ucházel o post amerického prezidenta.
Americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson (25. března 2025) | foto: Reuters

Jeho neochvějná víra ve spravedlnost, rovnost a lásku pozvedla miliony lidí, a my vás žádáme, abyste uctili jeho památku tím, že budete pokračovat v boji za hodnoty, které vyznával,“ uvedla v prohlášení Jacksonova rodina.

Příčinu úmrtí nesdělila, uvedla ale, že zemřel pokojně v kruhu svých nejbližších. Jackson od roku 2017 trpěl Parkinsonovou chorobou.

Jackson se narodil 8. října 1941 v Greenville v Jižní Karolíně. Studoval na Illinoiské univerzitě a pak i v Chicagském teologickém semináři. Proslavil se během éry boje za občanská práva, když se účastnil demonstrací po boku kazatele Martina Luthera Kinga. Když byl Luther King v roce 1968 zavražděn, byl Jackson považován za jednoho z jeho hlavních pokračovatelů. Založil dvě hnutí na ochranu lidských práv.

V letech 1984 a 1988 kandidoval na demokratickou prezidentskou nominaci. Jeho kampaň byla nečekaně silná, přilákal černošské voliče a mnoho bílých liberálů. Před Barackem Obamou se žádný jiný černošský kandidát nedostal tak blízko k zajištění prezidentské nominaci velké strany jako Jackson, podotýká agentura Reuters, na rozdíl od jeho chicagského souputníka to ale nestačilo.

„Jackson má vliv už jen tím, že je černoch a že donutil ostatní kandidáty zvážit jeho zcela reálný potenciál získat hlasy černochů, které potřebují,“ napsal o Jacksonovi v roce 1984 deník The New York Times. Za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.

