‚Ještě nejsme v bezpečí.’ Test promořenosti odhalil, že nakažených může být v Rakousku dvakrát tolik

VÍDEŇ/PRAHA Rakouská vláda v pátek předložila výsledek reprezentativní studie o možném rozšíření koronavirové nákazy mezi obyvatelstvem. Z ní vyplynulo, že takzvaných skrytých infekcí může být dvakrát více, než udávají oficiální čísla.

Jestliže k pátku překonal počet nakažených v Rakousku hranici 13 tisíc lidí, dospěla studie k závěru, že ve skutečnosti by mohlo být v celé zemi zasaženo novým koronavirem až 28 500 jednotlivců, aniž by o tom oni sami věděli. To odpovídá 0,33 procenta rakouského obyvatelstva.



„Ledovec je přece jenom vyšší, než jsme si mysleli. Ještě nejsme v bezpečí,“ uvedl k výsledkům sondy ministr pro vědu a výzkum Heinz Faßmann. Cílem bylo podle něj zjistit, v jaké fázi ohledně nákazy se nyní země nachází. Počet lidí, kteří jsou skutečně infikováni, je zřejmě výrazně vyšší, než naznačují reálná čísla hygieniků a lékařů. Zároveň se ale stále ještě nachází výrazně pod hranicí jednoho procenta obyvatelstva. Z toho se dá nepřímo odvodit, že podobně nízká je i úroveň imunity Rakušanů vůči onemocnění.

Rakousko přitom zkraje týdne jako jedna z prvních zemí v Evropě oznámilo, že po velikonočních svátcích začne postupně rušit některá omezení přijatá v souvislosti s bojem proti šíření nemoci covid-19. V úterý by například měly znovu otevřít některé menší obchody, zahradnictví, stavebniny či hobbymarkety. Vláda ve Vídni ale zároveň připomíná, že další postup bude záviset na tom, jak se budou vyvíjet počty infikovaných a také zda se budou Rakušané chovat zodpovědně během svátků.

Z jejího pohledu jde stále o to, aby lidé omezovali sociální kontakty, nenavštěvovali se během Velikonoc a stýkali se pouze s lidmi, s nimiž už teď žijí pod jednou střechou.

Podle Faßmanna z představených čísel vyplývá, že opatření, která vláda v minulých týdnech přijala, byla správná a že je třeba v jejich dodržování pokračovat i v příštích týdnech. Hlavně prý proto, aby se zabránilo dalšímu rozšiřování počtu nakažených. „V tom spočívá úskalí exponenciálního růstu. Jakmile k němu jednou dojde, skončíme rychle u hodně vysokých čísel,“ varoval ministr.

Chystají se další studie

Studii si zadalo ministerstvo pro vědu a výzkum a vznikla ve spolupráci rakouského Červeného kříže a agentury pro výzkum veřejného mínění Sora. Na základě sociologických dat byla vytipována skupina 2000 osob reprezentující průřez společností. Pětina z nich ale nakonec účast odmítla, takže do studie se zapojilo 1544 Rakušanů. Odebírání vzorků, které byly následně podrobeny testům, probíhalo začátkem dubna. Tehdy Rakousko registrovalo přes 8500 infikovaných.

Nejmladšímu účastníkovi testu nebyl ještě ani rok, nejstaršímu bylo 94 let. V odebraných výtěrech byly sledovány genetické stopy odkazující na nový koronavirus, takže byly získány pouze informace o lidech s aktivní infekcí. Sítem naopak „propadli“ ti, kdo v minulosti infekci prodělali, aniž by o tom věděli, a jsou už nyní vůči ní imunní.

Rakouská vláda hodlá v podobných studiích pokračovat i do budoucna. Koncem dubna by měly být známé výsledky dalšího reprezentativního šetření.