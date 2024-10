Ježci mizí z přírody po celé Evropě, jsou na hraně ohrožení, burcují ochranáři

K úbytku ježků západních, kteří byli dříve hojní po celé Evropě, přispěl rozvoj měst, zvýšená intenzita zemědělství a větší hustota silničních sítí. To zmenšuje jejich přirozené prostředí, drobní savci ale také trpí při srážkách s vozidly nebo kvůli pesticidům.

„Bohužel, důkazy ukazují na znepokojivý a rozšířený trend poklesu,“ uvedla Abi Gazzardová z IUCN, podle které nové hodnocení ježků na červeném seznamu organizace poukazuje i na mezery ve znalostech o jejich populacích. „Máme stále možnost úbytku ježků západních zabránit,“ dodala odbornice.

Ježek západní obývá Evropu od Pyrenejského a Apeninského poloostrova přes Británii po Skandinávii. Žije také na území Česka, kde se vyskytuje i jemu příbuzný ježek východní.

Britská organizace The Mammal Society podle The Guardianu vyzývá, aby lidé ježkům pomohli například zahradničením šetrným k volně žijícím živočichům. To mimo jiné zahrnuje nepoužívání pesticidů, vytváření úkrytů nebo ponechávání mezer v plotech, což ježkům umožní volný pohyb mezi zahradami.