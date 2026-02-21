Na Bajkalu se propadl led pod čínskými turisty, osm mrtvých

Dodávka s čínskými turisty se v pátek potopila v jezeře Bajkal na východě Sibiře poté, co propadla ledovou trhlinou. Jde o druhou podobnou smrtelnou nehodu čínských návštěvníků v tomto roce. Úřady případ vyšetřují.

Ve voze byl ruský řidič a osm Číňanů. Jednomu z turistů se podařilo zachránit, ostatní zahynuli. K incidentu došlo poblíž severního cípu ostrova Olchon, známého jako mys Mys Choboj.

„Hloubka v místě nehody je 18 metrů,“ uvedly úřady. Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev sdělil, že o tragédii informovali čínský konzulát v Irkutsku.

Ruský vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení kvůli podezření z nedbalosti a porušení bezpečnostních předpisů. Neověřené zprávy naznačují, že ruský řidič provozoval zájezdy na jezero bez licence, uvedl portál The Moscow Times.

Jde o druhou tragédii čínských turistů během dvou měsíců. V lednu jeden z nich zemřel, když se dodávka převrátila na ledu. Další čtyři Číňané byli zraněni. Úřady řidiče zadržely a obvinily z porušení bezpečnostních předpisů. Čínský konzulát vyzval cestovatele, aby se vyhýbali přejezdu zamrzlého jezera těžkými vozidly a místo toho využívali vznášedla.

Jezero Bajkal je nejhlubším jezerem na světě. Je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a během hlavní sezony v únoru a březnu, kdy se na něm vytváří dostatečně silný led, láká množství turistů.

