Tektonicky velmi aktivní oblast jižní Kalifornie zasáhlo další zemětřesení, tentokrát mělo sílu až 7,1 stupně

Po pátečním zemětřesení je zatím hlášeno několik lehce zraněných a poškozené budovy. Epicentrum se stejně jako ve čtvrtek nacházelo u města Ridgecrest v Mohavské poušti asi 240 kilometrů severovýchodně od Los Angeles. Otřesy trvaly asi půl minuty a cítit byly podle USGS nejen v Los Angeles, ale i v Mexiku.



Kalifornie je protkána tektonickými zlomy považovanými za nejaktivnější na světě. K nejnebezpečnějším v této oblasti patří zlom San Andreas, který protíná San Francisko a táhne se severně od Los Angeles ve vzdálenosti 65 kilometrů.

Found a perfect vid to show my East Coast friends what it feels like. #Earthquake #LasVegas pic.twitter.com/TTOHaLUp4m