Jih Mexika zasáhlo silné zemětřesení, otřesy byly cítit i v Guatemale a Salvadoru

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  21:38aktualizováno  21:38
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Zeměstřesení zasáhlo El Salvador. (17. července 2026)

Zeměstřesení zasáhlo El Salvador. (17. července 2026) | foto: Reuters

Jih Mexika zasáhlo zemětřesení o síle 7,3. (17. července 2026)
Jih Mexika zasáhlo zemětřesení o síle 7,3. (17. července 2026)
Jih Mexika zasáhlo zemětřesení o síle 7,3. (17. července 2026)
Jih Mexika zasáhlo zemětřesení o síle 7,3. (17. července 2026)
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Jih Mexika a část Guatemaly zasáhlo v pátek zemětřesení o síle 7,3, jak informovala americká geologická služba (USGS), která upravila svůj předchozí údaj 7,4. Místní úřady zatím nehlásí oběti ani zraněné. Po silném zemětřesení následovala série menších otřesů o síle mezi pěti a šesti.

Zemětřesení, které jih Mexika podle agentury EFE zasáhlo krátce před devátou místního času, mělo epicentrum u pacifického pobřeží mexického státu Chiapas u města Puerto Madero, které leží asi 20 kilometrů od hranic s Guatemalou. Ohnisko bylo v hloubce jen asi 15 kilometrů.

Podle svědků byly otřesy cítit i v sousedním mexickém státě Oaxaca a také v Guatemale a Salvadoru. Ve městě Guatemala lidé v panice vybíhali z domů na ulici.

Kvůli silnému zemětřesení bylo vydáno též varování před vlnami cunami, které by podle USGS mohly dosáhnout až jednoho metru. Mexické úřady ale uvedly, že by neměly být vyšší než půl metru. Varovaly ale obyvatele pobřežních oblastí, aby se zatím vyhýbali plážím.

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