Německé ulice pokryla vrstva krup, ukazují snímky. Blesk zranil stanující vojáky

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  13:06aktualizováno  13:06
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Jihem Německa se přehnaly silné bouře, ve městě Reutlingen ve spolkové zemi...

Jihem Německa se přehnaly silné bouře, ve městě Reutlingen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko musela městská údržba odklízet nahromaděné kroupy. (15. července 2026) | foto: BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPProfimedia.cz

Jihem Německa se přehnaly silné bouře, ve městě Reutlingen ve spolkové zemi...
Jihem Německa se přehnaly silné bouře. (15. července 2026)
Jihem Německa se přehnaly silné bouře, ve městě Reutlingen ve spolkové zemi...
Jihem Německa se přehnaly silné bouře, ve městě Reutlingen ve spolkové zemi...
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Jihem Německa se znovu prohnaly silné bouře. Hasiči z Norimberku a okolí hlásí přes tisíc výjezdů i několik zraněných. V Reutlingenu jižně od Stuttgartu nad ránem voda zaplavila ulice, krátce ve městě vypadl i proud. Městská služba zde musela dokonce odklízet nahromaděné kroupy, které vypadaly jako sníh.

Bouřky se nad severní částí Bavorska prohnaly v úterý večer, norimberští hasiči přijali za pět hodin téměř tři tisíce volání o pomoc. V Norimberku, Fürthu, Erlangenu a okolí pak zasahovali při více než tisíci výjezdech.

Pomáhali odstraňovat popadané stromy ze silnic, aut či budov a čerpali vodu ze zaplavených sklepů. První pomoc poskytovali dvěma těžce a několika lehce zraněným. Na letišti v Norimberku byl kvůli silné bouři v úterý večer zhruba na hodinu a půl zastaven provoz.

Hasiči zasahovali také v dalších částech jižního Německa. Bouřlivé počasí ve středu nad ránem potrápilo město Reutlingen jižně od Stuttgartu. Voda po vydatném dešti a krupobití zaplavily ulice. Na území obce krátce vypadl elektrický proud, od 7:00 jsou dodávky plně obnovené.

V bavorském okrese Garmisch-Partenkirchen u rakouské hranice zranil úder blesku šest vojáků Bundeswehru ve věku od 18 do 26 let, kteří stanovali na úpatí hory Hoher Brendten. Zranění pěti jsou lehká. Osmnáctiletý voják utrpěl středně těžká zranění, podle zdravotníků jej blesk zasáhl přímo.

Německá meteorologická služba předpovídá silné bouřky s vydatným deštěm v částech země i na středu. Přehnat by se měly především nad Saskem a opět i na jihem Německa.

14. července 2026
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