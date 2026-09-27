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S kalašnikovy postříleli v jihoafrické restauraci hosty. Mrtvé pak obrali o mobily

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  8:54aktualizováno  8:54
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Jihoafrická policie vyšetřuje vraždy žen v Johannesburgu. (17. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Nejméně sedmnáct mrtvých si vyžádala střelba v restauraci ve městě Wedela v Jihoafrické republice, dalších patnáct lidí utrpělo zranění, oznámila v neděli policie. Po pachatelích se stále pátrá.

Zdravotnická záchranná služba konstatovala smrt všech sedmnácti obětí, z nichž bylo třináct mužů a čtyři ženy. Všichni zemřeli na místě. Dalších patnáct lidí se střelnými zraněními bylo převezeno do nemocnic.

Policie rovněž uvedla, že podezřelí byli podle dostupných informací vyzbrojeni útočnými puškami AK-47 a pistolemi. Motiv střelby není znám. Podezřelí si podnik zřejmě vybrali za cíl a zahájili palbu na hosty popíjející venku, načež vnikli dovnitř a ve střelbě pokračovali, uvedla policie.

„Zdá se, že některé hosty prohledali a vzali jim mobilní telefony, než ve dvou neidentifikovaných vozech uprchli,“ dodala policie. Útok se odehrál v sobotu kolem 21:30. Zatím nebyl nikdo zatčen.

Wedela v provincii Gauteng leží jihozápadně od největšího jihoafrického města Johannesburgu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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