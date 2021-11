Zemřel poslední bělošský prezident JAR de Klerk, zasadil se o konec apartheidu

„Bývalý prezident F. W. de Klerk zemřel mírumilovně ve svém domě v Fresnaye (předměstí Kapského města) brzy ráno po boji s rakovinou,“ uvedl mluvčí. Podle stanice BBC lékaři exprezidentovi diagnostikovali tento rok rakovinový nádor pohrudnice neboli mezoteliom.

De Klerk vládl v JAR v letech 1989 až 1994. V roce 1990 oznámil, že propustí z vězení vůdce boje za práva černochů Mandelu, v roce 1994 pak uspořádal první spravedlivé volby, které vyhrál právě Mandela. Po nastoupení Mandely do prezidentského úřadu De Klerk zastával úřad viceprezidenta.

De Klerk se narodil v roce 1935 v prominentní bělošské rodině. Jeho otec byl generální tajemník bělošské vládní Národní strany a jeden z tvůrců apartheidu. De Klerk vystudoval práva, před zvolením poslancem za Národní stranu provozoval právní kancelář.

Exprezident sám byl členem vlivné, tajné skupiny bělošských Jihoafričanů Broederbond. Skupina stála za ideou apartheidu. Podle listu The New York Times by de Klerk bez jejího souhlasu nemohl dát podnět k rozpuštění systému rasové segregace. I proto jeho role v přechodu k demokracii zůstává i více než 20 let po konci apartheidu velmi sporná.

Agentura Reuters podotýká, že i když za své kroky získal De Klerk mezinárodní uznání, v samotné JAR měl řadu kritiků. Černoši mu vyčítali, že silněji nezasáhl proti politickému násilí během turbulentních let před volbami v roce 1994. Mnozí pravicoví bílí Jihoafričané, kteří těžili z politiky rasové segregace, jej považovali za zrádce vlastní rasy.