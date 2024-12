Ve funkci skončil jihokorejský ministr obrany. Prezident přijal jeho rezignaci

Novým ministrem obrany se má stát jihokorejský velvyslanec v Saúdské Arábii a generál ve výslužbě Čche Pchjong-hjuk, uvedla agentura Reuters. Podle ní se jedná o první prezidentův oficiální akt poté, co selhala jeho snaha zavést stanné právo v zemi.

Při dnešní debatě v parlamentu náměstek bývalého ministra obrany Kima řekl, že to byl právě jeho nadřízený, který vydal rozkaz vojákům, aby v úterý večer obsadili parlament. Kim tím zřejmě chtěl znemožnit hlasování zákonodárců o stanném právu. Náměstek ale poslancům neřekl, kdo napsal dekret, kterým prezident stanné právo vyhlásil, uvedla agentura Jonhap.

Jihokorejský prezident Jun v úterý v noci překvapivě vyhlásil stanné právo. Odůvodnil to snahou „vymýtit síly, které napomáhají KLDR, a bránit demokratický ústavní pořádek“. Opoziční Demokratickou stranu, která ovládá parlament, obvinil ze sympatií vůči Severní Koreji a paralyzování vlády svou protistátní činností.

Několik hodin po ohlášení se však proti prezidentově rozhodnutí postavil parlament. Vyhlášení stanného práva nakonec odvolala vláda.

Jun nyní čelí snahám opozice ho odvolat z funkce. Demokratické straně a jejím spojencům chybí osm hlasů pro schválení návrhu na odvolání prezidenta. Usnesení musí podpořit 200 poslanců z 300, opoziční strany mají 192 mandátů.

Pokud by se opozici podařilo usnesení schválit, návrh na odvolání by posoudil ústavní soud, který by měl konečné slovo o tom, zda Jun může pokračovat ve funkci. Opozice podle jihokorejského tisku plánuje hlasování uskutečnit v sobotu v 11:00 SEČ.

Špičky provládní Strany lidové moci (PPP) tvrdí, že se budou snažit zabránit schválení opozičního usnesení. „Všech 108 poslanců ze Strany lidové moci jednotně odmítnou návrh na odvolání prezidenta,“ uvedl šéf strany Han Tong-hun. Dodal, že tím strana nehájí „protiústavní stanné právo“ a vyzval prezidenta, aby stranu opustil, píše agentura AFP.