Exmanžel Bidenové čelí obvinění z vraždy. Jeho současnou choť našli mrtvou

  10:30
Velká porota ve Spojených státech obvinila bývalého manžela někdejší americké první dámy Jill Bidenové z vraždy své současné ženy. Policie 77letého Williama Stevensona zatkla v pondělí. Muž svou manželku, 64letou Lindu Stevensonovou, podle obvinění připravil o život na konci prosince.

Bidenová, která je vdaná za bývalého prezidenta Joea Bidena, byla se Stevensonem v manželském svazku od roku 1970 do jejich rozvodu v roce 1975. Píší o tom média s odvoláním na policii v okrese New Castle v Delaware.

Stevenson je ve vazbě ve Wilmingtonu v Delaware, jelikož nesložil kauci ve výši 500 tisíc dolarů, uvedla policie.

Policisté se loni 28. prosince dostavili do domu Stevensonových v reakci na hlášení o sporu v domácnosti. V obývacím pokoji nalezli Lindu Stevensonovou bez známek života a neúspěšně se ji pokusili oživit. Policie neuvedla podrobnosti o příčině smrti, píše deník The New York Times (NYT).

Před domem manželského páru v dělnické čtvrti Oak Hill ve Wilmingtonu v úterý odpoledne místního času parkovalo několik automobilů televizních štábů a hlídkoval zde neoznačený policejní vůz, píše list.

Tehdy třiadvacetiletý Stevenson se seznámil s 18letou Jill Bidenovou na pláži v roce 1969, když studovala v prvním ročníku na univerzitě v Delaware. Vzali se o šest měsíců později. „Opravdu jsem věřila, že jsme si souzeni. Když se na to dívám zpětně, možná se to zdá jako chyba mládí,“ napsala podle NYT Bidenová o vztahu se Stevensonem ve svých pamětech.

Bidenová navázala vztah s Joem Bidenem, tehdy mladým senátorem za stát Delaware a známým Stevensona, v roce 1975, krátce předtím, než byl její rozvod s prvním manželem dokončen.

Po Stevensonové zůstaly dcera, vnučka a sestra, stojí podle stanice BBC v jejím úmrtním oznámení. „Linda byla velmi rodinně založená a cenila si společně stráveného času a vytváření vzpomínek, zejména během rodinných dovolených se svou dcerou a vnučkou,“ píše se v oznámení.

