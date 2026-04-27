Čeká, až bude vdova, žertoval komik o Melanii. Měli by ho vyhodit, běsnil Trump

  22:41aktualizováno  22:41
Americký prezident Donald Trump vyzval televizi ABC, aby okamžitě propustila komika Jimmyho Kimmela, který ve své talk show žertoval, že první dáma vypadá jako nastávající vdova. Trump se dva dny po odvysílání pořadu zúčastnil galavečera, na který pronikl střelec, jehož cílem byli podle vyšetřovatelé členové prezidentovy administrativy.
Americký komik Jimmy Kimmel a prezident Donald Trump | foto: AP

Kimmel ve zjevné nadsázce komentoval záběry, na nichž první dáma v černém oděvu sedí vedle syna Barrona.

„Podívejte se na Melanii, je tak krásná. Paní Trumpová, záříte, jako kdybyste už čekala, až budete vdovou,“ řekl Kimmel, načež se na záběrech ozval smích.

Čtvrteční vysílání pořadu, jehož tvůrci si často tropí žerty z prezidenta včetně jeho vztahu k manželce Melanii, zprvu nevyvolalo žádné mimořádné reakce. Po sobotním incidentu, kvůli němuž byl v pondělí jednatřicetiletý Cole Tomas Allen obviněn z pokusu o atentát na Trumpa, se však prezident ostře opřel do Kimmela.

„Oceňuji, že tolik lidí je pobouřeno Kimmelovou zavrženíhodnou výzvou k násilí... Disney a ABC by měly Jimmyho Kimmela okamžitě propustit,“ napsal Trump na své síti Truth Social, kde se obrátil na televizi i jejího vlastníka.

O několik hodin dříve kritizovala Kimmela i první dáma, která vyzvala ABC, aby se k situaci jasně postavila.

„Lidé jako Kimmel by neměli dostávat šanci, aby každý večer vstupovali do našich domovů a šířili nenávist,“ uvedla na síti X.

Trumpa i jeho ženu po pondělní střelbě při galavečeru ve washingtonském hotelu Tajná služba odvedla do bezpečí, nikomu z činitelů Bílého domu se nic nestalo, postřelen byl jeden agent. Allen podle médií uvedl, že jeho cílem byli představitelé Trumpovy administrativy.

Prezident se již loni úspěšně domáhal zrušení Kimmelova pořadu po jeho komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka.

Poté, co byl blízký Trumpův spojenec, rozhlasový moderátor a podcaster zastřelen v Utahu, řekl Kimmel, že se „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body. Televize ABC nakrátko pozastavila výrobu Kimmelovy show, která se však po široké kritice tohoto kroku přes Trumpův nesouhlas vrátila na obrazovky.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Television Ratings, made a statement on his Show that is really shocking. He showed a fake video of the First Lady, Melania, and our son, Barron, like they were actually sitting in his studio, listening to him speak, which they weren�t, and never would be. He then stated, �Our First Lady, Melania, is here. Look at Melania, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow." A day later a lunatic tried entering the ballroom of the White House Correspondents Dinner, loaded up with a shotgun, handgun, and many knives. He was there for a very obvious and sinister reason. I appreciate that so many people are incensed by Kimmel�s despicable call to violence, and normally would not be responsive to anything that he said but, this is something far beyond the pale. Jimmy Kimmel should be immediately fired by Disney and ABC. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP

27. dubna 2026 v 17:26, příspěvek archivován: 27. dubna 2026 v 22:16
