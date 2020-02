Jiné, hodně pestré Slovensko: lidé, kteří mají být garanty povolební pozitivní změny, vyvolávají otazníky

Poslední odhad výsledků sobotních voleb na Slovensku pochází od anonymní agentury. Kvůli moratoriu je pozadí fakticky tajného průzkumu neznámé, přesto veřejnost vzala výsledky vážně a sázkové kanceláře přepsaly dosavadní odhady. Podle tajného průzkumu by měl zvítězit Igor Matovič a jeho strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) se ziskem 19,1 %.

Dosavadní favorit, vládní strana Smer předsedy Roberta Fica, skončil jako druhý s 15,6 % hlasů. Další pořadí více nebo méně kopíruje jiné, dříve zveřejněné výsledky průzkumů z posledních týdnů s jednou výjimkou. Strana Za ľudí někdejšího prezidenta Andreje Kisky se propadla v odhadu na 6,6 %. Budou-li výsledky voleb odpovídat tajnému průzkumu, vládu bude sestavovat Igor Matovič, jenž i projevil vůli stát se premiérem.

S jeho extrémně konzervativním subjektem OĽaNO bude muset ve většinové vládě sedět levicově liberální dvojkoalice Progresivní Slovensko – Spolu (PS-Spolu), dále Kiskova Za ľudí, i strana bývalého předsedy parlamentu za vlády Ivety Radičové Richarda Sulíka, jenž se sám definuje jako pravicový liberál, Sloboda a Solidarita (SaS) a nakonec, bude-li potřeba, patrně i další konzervativní strana Sme rodina podnikatele Borise Kollára. V opozičních lavicích usedne Smer a pravicově extrémistická strana Mariana Kotleby Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Pohled na profily lídrů i kandidátky potenciálních vládních subjektů vyvolávají mnoho otazníků, zejména, zda to bude skutečně vláda programově konzistentní, jež bude schopna stát se nositelem ohlašované změny a uvést do praxe slogan Za slušné Slovensko. Jím od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky před dvěma lety projevovali nespokojenost s poměry demonstranti po celém Slovensku.

Nespolehlivý politik premiérem?

Již postava potenciálního vítěze voleb Igora Matoviče je vším, jen ne standardním politikem s moderní agendou a s profilem spolehlivého partnera. Do parlamentu se dostal ve volbách 2010 jako součást Sulíkovy SaS, krátce poté došlo mezi nimi k roztržce a Matovič založil před předčasnými parlamentními volbami 2012 OĽaNO. Předčasné volby měl na svědomí on i se Sulíkem, když oba dva a jejich poslanci nevyslovili na podzim 2011 důvěru své vlastní premiérce Ivetě Radičové.

Vláda padla, v předčasných volbách drtivě zvítězil Ficův Smer se ziskem přes 44 procent a mohl tak sestavit jednobarevnou vládu. Matovič již krátce po vzniku Radičové vlády upoutal pozornost bombastickým prohlášením, že mu bylo nabídnuto 20 milionů eur, aby povalil vládu. Když se toho ujala generální prokuratura, řekl, že si to vymyslel jen jako žert. Nakonec vládu i tak povalil.

Od té doby provází jeho kariéru řetěz obskurních aktů, jako například demonstrativní sypání injekčních stříkaček kolegovi poslanci na hlavu, tajné nahrávání kolegů v rozhovorech s ním a pozdější zveřejnění nahrávky, nebo jiným dramatickým prohlášením, že nebude chodit do práce do parlamentu, jelikož prý předseda sněmovny Andrej Danko objednal jeho fyzickou likvidaci.

Nyní Matovič projevil vůli být předsedou vlády. Jeho strana nemá prakticky žádné struktury, nikdy nebyl schopen prokázat, jak funguje, kolik má členů, peníze za volby šikovně přeléval do obchodní společnosti své manželky. Když od něj odešli někteří nejbližší spolupracovníci, rychle je nahradil neznámými jmény, mezi nimiž se rýsují v značném počtu postavy z prostředí bigotního ultrakatolicismu s požadavky zákazu interrupcí, sňatků párů stejného pohlaví nebo odmítání Istanbulské úmluvy.

Tato agenda bude mít v Matovičově vládní straně silný hlas a on se jí nebude bránit, čímž bude narážet na odpor levicově střiženého tandemu PS-Spolu. Lze očekávat, že bude-li OĽaNO tlačit tuto agendu do legislativního procesu, může počítat s podporou Kotlebovy ĽSNS. Soudržnosti vládní koalice to prospívat nebude.

Další problematické osobnosti

I další lídři vykazují vady, jež je nekvalifikují pro pozitivní proměnu Slovenska ve slušnou zemi. V čele progresivistů stojí Michal Truban, jehož video s přednáškou studentům, jak je užitečné užívání drog k dosažení vyšších výkonů, putuje sociálními sítěmi drahnou dobu.

Předseda SaS Richard Sulík se proslavil i častými tajnými schůzkami s Marianem Kočnerem, obviněným z objednávky vraždy novináře Kuciaka. Předseda strany Sme rodina Boris Kollár, jenž se tváří jako konzervativec, je vším, jen ne prototypem konzervativního politika. Netají se tím, že má s osmi ženami devět dětí. Navíc po volbách 2016 se objevily záznamy polistopadové kontrarozvědky, svědčící o tom, že Kollár podnikal až za hranicí zákona.

Posledním adeptem do vládní koalice je exprezident Andrej Kiska s jeho stranou Za ľudí. Jeho největší aférou je zcizení pozemků jistému zubaři z Popradu v devadesátých letech. Kiska získal pozemky nezákonně a musí je vrátit majiteli, konstatoval předloni soud v rozsudku, vůči němuž se exprezident neodvolal. Kiska celou dobu popíral účast na podvodu, v němž figurovaly postavy z popradského podsvětí a jeden bílý kůň, od nějž Kiska pozemek koupil. Nyní se objevila série videí, která potvrzují, že exprezident od začátku věděl, že se účastní podvodu a že pozemek kupoval s plným vědomím od bílého koně.

V dané konstelaci tajného průzkumu je zřejmé, že nová vládní koalice na Slovensku bude hodně pestrá, s problematickými osobnostmi bez jasné vize, zato se zřetelnými defektními rysy. Ohlašovaná pozitivní změna proto nemusí přijít a patrně bude odložena na další dekádu pro novou politickou generaci.