Když mu masíruji nožičky, tak se ještě směje. Když přejdu k cvikům s ručičkama, trochu zvážní.

„Potigušečky, potigušečky,“ pobízím prťavého cvičence. Otevře tu svou bezzubou hubičku do úsměvu a ví, co má dělat. Ochotně zvedá ta svá klepítka nad hlavu a dotýká se vlásků. Asi se mu to líbí. Stejně jako pokaždé zvědavě zkoumá ouška. Justovská, jak těm plachťákům s paní manželkou říkáme.