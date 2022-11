Uprchlík z Ruska: Vrátím se, až Putin padne. V Kazachstánu jsou lidé přátelští, zůstat tu ale nechci

Do Kazachstánu (na snímku hraniční přechod Syrym) se před částečnou mobilizací rozhodlo „uklidit“ více než 90 tisíc Rusů. | foto: Profimedia.cz

Nepovažuje se za emigranta, do Ruska se hodlá vrátit, až padne Putin. Vadim před měsícem a půl, hned jak ruský vůdce oznámil takzvanou částečnou mobilizaci mužů do války proti Ukrajině, uprchl z Moskvy do sousedního Kazachstánu.