Statisícové evakuace, stovky zrušených letů. Čínu zasáhl nejsilnější tajfun roku

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  10:05aktualizováno  10:05
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Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. Noul je podle čínské státní agentury Nová Čína nejsilnějším tajfunem, který zemi letos zasáhl.
Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. (25. července 2026)
Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. (25. července 2026)
Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. (25. července 2026)
Tajfun Noul vyvolal v jižní Číně sesuvy půdy. Vydatné deště a silný vítr zasáhly také Hongkong. V provincii Kuang-tung úřady evakuovaly více než 715 tisíc lidí, přičemž celý region je ve stavu vysoké pohotovosti a zrušeny byly stovky letů. (25. července 2026)
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Čínské národní meteorologické centrum uvedlo, že tajfun Noul v neděli přibližně v 3:50 ráno místního času (v sobotu 21:50 SELČ) zasáhl pobřežní město Chuej-čou v jižní provincii Kuang-tung.

Hongkongská observatoř sdělila, že tajfun Noul dosáhl maximální rychlosti větru 110 kilometrů v hodině a postupně slábl. Do některých částí regionu přesto přinesl silný vítr a vydatné deště.

V provincii Kuang-tung bylo z bezpečnostních důvodů evakuováno více než 715 tisíc lidí, uvedl státní rozhlas China National Radio. Vlaková doprava v provincii byla v neděli zrušena. Správa hongkongského letiště informovala, že bylo zrušeno přibližně 350 letů. V Hongkongu bylo zraněno nejméně devět lidí, uvedly tamní úřady.

Čínští meteorologové již v pátek varovali před silným deštěm a vysokým rizikem povodní na jižním pobřeží. Čína, druhá největší ekonomika světa, je spolu se sousedním Japonskem a Tchaj-wanem stále více vystavena ničivým povětrnostním jevům, které vědci spojují se změnou klimatu.

Letošní rok je obzvláště znepokojivý, protože očekávaný nástup klimatického jevu El Niňo by mohl zvýšit teploty a přispět k častějšímu výskytu a větší intenzitě tajfunů.

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