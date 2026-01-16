Jihokorejský exprezident dostal pět let vězení. V dalším procesu mu hrozí trest smrti

  9:51aktualizováno  9:51
Jihokorejský soud v pátek odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače. Ten se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Rozsudek byl zveřejněn v přímém přenosu. Exprezidentovi kvůli obvinění ze vzpoury hrozí i trest smrti.

Exprezidentův právník už informoval, že se jeho klient odvolá.

Proces s pětašedesátiletým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se blíží ke konci. Nynější rozhodnutí je prvním rozsudkem proti Jun Sok-jolovi v osmi trestních procesech.

Exprezident byl také shledán vinným z falšování úředních dokumentů a nerespektování právních kroků vztahujících se na vyhlášení stanného práva. V souvislosti s ním je Jun obviněný ze vzpoury, za což mu hrozí až trest smrti.

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9. července 2025)
Demonstrant drží transparent se sloganem na podporu bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola. (16. ledna 2026)
Skupina demonstrantů se shromáždila na podporu bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola, když autobus, který ho vezl, přijíždí k soudu v Soulu. (16. ledna 2026)
Skupina demonstrantů se shromáždila na podporu bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola. (16. ledna 2026)
15 fotografií

Tu pro prokuratura navrhuje navzdory tomu, že Jižní Korea podle organizace na ochranu lidských práv Amnesty International patří k zemím, které absolutní trest prakticky nevyužívají. Naposledy tam byl člověk popraven v prosinci 1997.

Politická krize v Jižní Koreji vypukla 3. prosince 2024, když Jun vyhlásil stanné právo. Krok zdůvodnil údajnými sympatiemi opozice vůči Severní Koreji a protistátní činností opozičních představitelů.

Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovi postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci pak Juna 14. prosince zbavili pravomocí a ústavní soud ho loni 4. dubna odvolal z funkce.

