Diplomatický spor. Prezident Jižní Koreje přirovnal akce Izraele vůči Palestincům k holokaustu

V Izraeli na pondělí připadá Den památky obětí holokaustu a hrdinství neboli Jom-ha Šoa, kterým si země připomíná šest milionů Židů zavražděných nacisty.
I v pátek sdílel video ze září 2024, na němž jsou izraelští vojáci shazující tělo z budovy v Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle Reuters šlo o Palestince, který byl předtím mučen. Prezident uvedl, že není žádný rozdíl mezi zabíjením za války, holokaustem a sexuálním otroctvím žen pod japonskou koloniální nadvládou v Koreji v první polovině minulého století.
Izraelské ministerstvo zahraničí o den později na X zareagovalo, že I si z nějakého „podivného“ důvodu vybral případ, který byl součástí vojenské operace proti takzvaným teroristům a který už byl podle diplomacie důkladně vyšetřen. Ministerstvo také prezidenta obvinilo z bagatelizace masakru Židů krátce před Jom-ha Šoa a prohlásilo, že jeho výroky jsou nepřijatelné a že musí být důrazně odsouzeny.
Páteční komentáře podle Reuters přicházejí v době, kdy Iho vláda čelí prudkému nárůstu cen energií kvůli válce Izraele a USA proti Íránu zahájené na konci února. Teherán v odvetě blokuje Hormuzský průliv, kudy prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a přibližně třetina zemního plynu, přičemž Jižní Korea je jedním z největších dovozců těchto komodit.
I ve svých příspěvcích válku v Íránu nezmínil, podle Reuters ale uvedl, že Jihokorejci pociťují nesmírnou bolest a národní utrpení. Později v sobotu také řekl, že izraelská kritika jeho výroků je zklamáním a že je přirozené cítit lítost, když někdo trpí. Podle jihokorejského ministerstva zahraničí je politováníhodné, že Izrael špatně pochopil prezidentovy poznámky týkajících se lidských práv obecně. Diplomacie nakonec vyjádřila hlubokou soustrast obětem holokaustu.
Komentáře rezonovaly i v Koreji. Opoziční Strana lidové moci (PPP) prezidenta kritizovala za to, že nemluvil opatrněji a že používá dvojí metr, když mlčí o porušování lidských práv v Severní Koreji. I je zastáncem oteplování vztahů se Severem, který Jih považuje za nepřítele a nabídky na opětovné zahájení dialogu odmítá. Iho vládní Demokratická strana (DS) jej naopak pochválila za to, že se vyjádřil k univerzální hodnotě lidské důstojnosti.